Niềm tin người tiêu dùng tăng cao trong quý I-2013

Cụ thể, 39% người tiêu dùng được khảo sát cho biết cảm thấy lạc quan về việc làm, tỉ lệ này cao hơn so với mức 34% của quý IV-2012 nhưng lại thấp hơn so với 50% của cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tiết kiệm vẫn là xu hướng hàng đầu, có đến 71% người tiêu dùng cho biết sẽ tiết kiệm tiền thừa hằng tháng sau khi trang trải các chi phí thiết yếu (quý IV là 60%). Các nhu cầu khác cũng tăng nhẹ so với quý IV-2012 như trang trí nhà cửa tăng 3%, các sản phẩm công nghệ tăng 1%, mua quần áo mới 30% (tăng 3%). Số người có dự định đầu tư vào chứng khoán tăng đáng kể 11% (tăng 5%).

“Lạc quan nhưng vẫn thận trọng, duy trì tiết kiệm hoặc đầu tư đang là xu hướng chung của người tiêu dùng châu Á” - bà Therese Glennon, Trưởng khối nghiên cứu người tiêu dùng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Phi và Trung Đông của Nielsen, nhận định. Bên cạnh đó, các DN vẫn có cơ hội dành được cảm tình từ người tiêu dùng nhờ tầng lớp trung lưu đang phát triển mạnh, ưa chuộng sản phẩm cao cấp nhằm thể hiện bản thân... đặc biệt là tại Thái Lan và Trung Quốc.

TÚ UYÊN