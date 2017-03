Nợ công Việt Nam: Nguồn rủi ro nằm ở DNNN

Rủi ro gia tăng về nghĩa vụ nợ dự phòng

Nợ công của Việt Nam vẫn đang ở mức bền vững, song mọi người ngày càng nhận thức rõ được rằng nghĩa vụ nợ dự phòng có thể là một mối nguy lớn. Tổng số nợ nước ngoài do chính phủ đi vay và được Chính phủ bảo lãnh tăng gần 50% kể từ năm 2008 (21,8 tỉ hoặc 21% GDP) cho đến cuối năm 2010 (32,5 tỉ hoặc 32,7% GDP) do Chính phủ áp dụng gói kích thích tài khóa. Mặc dù vay nợ của Chính phủ từ các nhà đầu tư nước ngoài tăng từ khoảng 3 tỉ USD trong năm 2008 lên 5,4 tỉ USD năm 2010, song 80% nợ nước ngoài của Chính phủ và do Chính phủ bảo lãnh vẫn là nợ dài hạn và nợ ưu đãi từ các nguồn viện trợ chính thức. Nợ công trong nước tăng từ khoảng 18% GDP trong giai đoạn 2006-2008 lên khoảng 21,5% GDP trong năm 2010, nguyên nhân cũng là do gói kích thích tài khóa.

Mặc dù mức nợ hiện nay vẫn trong tầm kiểm soát, song những rủi ro về nghĩa vụ nợ tiềm ẩn từ các DNNN và khu vực tài chính là không nhỏ. Những nghĩa vụ nợ tiềm ẩn không được phản ánh trong số liệu thống kê về nợ của Chính phủ và nợ được Chính phủ bảo lãnh là một nguồn gốc bất trắc đáng kể.

Chính phủ sẽ phải tìm cách để cân bằng một cách hợp lý giữa hai mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng trong ngắn hạn và xây dựng một nền kinh tế hiệu quả và năng suất cao trong dài hạn. Chính phủ quan niệm rằng phần lớn các tập đoàn kinh tế nhà nước đều hứa sẽ cắt giảm chi phí thông qua cải thiện hiệu quả hoạt động. Nếu như DN không có khả năng làm ăn có lãi hay tự mình đứng vững được thì Chính phủ lại phải bù đắp cho họ thông qua ngân sách.

Tuy nhiên, dư địa tài khóa cho những biện pháp kiểu trợ cấp như thế này không còn nhiều!

Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng Thế giới tháng 6-2012