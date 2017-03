Nỗ lực đưa hàng Việt phủ rộng, giá không tăng

Co.op Mart đặc biệt ưu tiên cung ứng tối đa các mặt hàng phục vụ tết là hàng Việt để giúp các doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường rộng hơn và đặc biệt tạo cơ hội tăng doanh số bán hàng cho các doanh nghiệp Việt nhỏ và vừa. Tổng lượng dự trữ của Co.op Mart tăng khoảng 25% so với tết Nhâm Thìn nên người tiêu dùng an tâm về giá các mặt hàng thiết yếu của dịp tết năm nay. Đó là khẳng định của ông

Sức mua thị trường đã tăng trưởng

. Thưa ông, ông đánh giá về sức mua thị trường tại thời điểm này như thế nào?

+ Cho đến thời điểm này, sức mua trên thị trường chung bắt đầu có những khởi sắc nhất định. Riêng ghi nhận doanh thu trong hai tuần vừa qua trên hệ thống Co.op Mart đã tăng trung bình 20% so với ngày thường. Nhóm hàng doanh thu cao thuộc thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm và một số nhãn hàng may mặc thời trang. Đây cũng là nhóm hàng chính yếu thuộc chương trình giảm giá khuyến mãi Tết Việt gắn kết mọi nhà mà Co.op Mart triển khai thực hiện từ ngày 6 đến 20-1 vừa qua. Dự kiến sức mua và lượt khách tham quan mua sắm trên toàn hệ thống trong hai tuần cao điểm ngay trước tết sẽ tăng 2-3 lần so với ngày thường, tập trung vào các nhóm hàng phục vụ tết truyền thống như thực phẩm tươi sống và công nghệ, gạo thơm, đường, nước mắm ngon, dầu ăn, bánh kẹo, mứt, sữa, nước giải khát, vật phẩm trang trí tết và hàng may mặc thời trang trong nước.

Dự báo tháng kinh doanh tết 2013 với sự chuẩn bị hàng hóa một cách bài bản phục vụ tết cho khách hàng đặc biệt là đáp ứng nhiệm vụ bình ổn giá thị trường được UBND TP giao phó, Saigon Co.op dự kiến tổng doanh số của hệ thống tăng gần 20%-25% so với cùng kỳ.

. Trước sự khởi sắc của thị trường, Saigon Co.op có những kế hoạch gì để kích thích thêm sức mua trong dịp tết này?

+ Trong dịp tết truyền thống, hệ thống siêu thị Co.op Mart triển khai ba chương trình giảm giá khuyến mãi từ ngày 21-1 đến 9-2 tập trung vào các thực phẩm thiết yếu, đồ dùng gia đình, đồ điện gia dụng và hàng thời trang dành cho mùa tết. Đây là đợt giảm giá, khuyến mãi chào đón năm mới Quý Tỵ được Saigon Co.op đầu tư với ngân sách lớn, chuẩn bị kỹ về nguồn hàng để có thể giảm giá sâu, đồng thời tăng cường nhân sự để phục vụ khách hàng nhanh và chu đáo hơn. Ngoài các sản phẩm được giảm giá trong chương trình khuyến mãi, chín nhóm hàng thiết yếu cũng được Saigon Co.op duy trì giá bán bình ổn theo chủ trương của TP trên toàn hệ thống để đồng hành và chia sẻ cùng người tiêu dùng, đảm bảo người dân được vui tết sung túc và tiết kiệm.

Sức mua tại Co.op Mart tăng nhiều trong những ngày qua. Ảnh: TÚ UYÊN

Cụ thể là Chương trình Vui xuân Co.op Mart - Hái lộc vàng sẽ dành tặng 36.000 bao lì xì tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên có hóa đơn mua sắm trong khu tự chọn trị giá từ 500.000 đồng trở lên trên hệ thống Co.op Mart. Mỗi Co.op Mart áp dụng cho 200 khách hàng đầu tiên và mỗi khách hàng chỉ tham gia một lần/ngày.

Chương trình Quý Tỵ an khang - Hân hoan sắm Tết: 2.000 sản phẩm giảm giá đên 49% từ ngày 21-1 đến 9-2 tập trung vào các thực phẩm thiết yếu, đồ dùng gia đình, đồ điện gia dụng và hàng thời trang thiết kế cho mùa tết. Đặc biệt là các sản phẩm điện gia dụng của các thương hiệu lớn cùng tham gia chương trình giảm giá khuyến mãi lần này như Sharp (nồi cơm điện giảm 10%), Supor (máy xay đậu nành giảm 10%), Comet (lò nướng điện thủy tinh đa dụng giảm 10%), Electrolux (bàn ủi giảm 10%), Panasonic (máy sấy tóc giảm 10%);

Chương trình Tích điểm đầu năm, chào xuân may mắn: Khách hàng sở hữu thẻ VIP của Co.op Mart sẽ được tham gia chương trình Tích 20 tặng 13 điểm thưởng và Tích 20 tặng 7 điểm thưởng cho thẻ thành viên vào ngày thứ Bảy 26-1. Từ năm 2013, Co.op Mart đặc biệt gia tăng mức tích điểm cho khách hàng sở hữu thẻ VIP trong các chương trình khuyến mãi, đảm bảo mức tích điểm luôn cao hơn các loại thẻ khác.

Đây là chương trình giảm giá khuyến mãi nhằm thiết thực chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng trong dịp tết.

Quyết tâm hỗ trợ DN Việt hơn nữa đưa hàng Việt đến NTD

. Được biết năm nay Saigon Co.op tăng cường việc hỗ trợ cho các DN Việt tiêu thụ đầu ra, xin ông cho biết cụ thể vấn đề này?

+ Trong dịp tết Quý Tỵ năm nay, Co.op Mart đặc biệt ưu tiên cung ứng tối đa các mặt hàng phục vụ tết là hàng Việt để giúp các doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường rộng hơn và đặc biệt tạo cơ hội tăng doanh số bán hàng cho các doanh nghiệp Việt nhỏ và vừa. Qua đó cũng giúp người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa các mặt hàng chất lượng với giá cả hợp lý trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Công tác chuẩn bị tốt cũng sẽ giúp Co.op Mart ổn định lượng cung, hỗ trợ thiết thực nhất cho người tiêu dùng trong trường hợp có biến động giá. Song song đó, Co.op Mart cũng tăng cường những sản phẩm Hàng nhãn riêng nhằm phục vụ người tiêu dùng. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Co.op Mart đã tập trung chuẩn bị những mặt hàng phục vụ cho mùa tết như bánh mứt, nho khô, nước giải khát, lạp xưởng, giò lụa, dưa món... là những sản phẩm do các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước sản xuất với chất lượng, mẫu mã và thiết kế bao bì, đóng gói đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tính thẩm mỹ. Các sản phẩm Việt này vừa có thể dùng cho gia đình, vừa có thể là quà biếu với giá cả luôn thấp hơn sản phẩm cùng loại trên thị trường tối thiểu là 15%. Bên cạnh công tác ưu tiên quầy kệ, hỗ trợ quảng bá kích cầu cho doanh nghiệp Việt một cách thường xuyên trên hệ thống Co.op Mart, năm nay Saigon Co.op chủ động tạo liên kết các doanh nghiệp Việt bằng chuỗi hoạt động tôn vinh tết Việt và ủng hộ hàng Việt bằng các chương trình giỏ quà tết gồm hàng triệu giỏ quà tết thuần Việt, 10.000 giỏ quà tết giá ưu đãi dành cho công nhân và các chương trình khác. Tất cả sản phẩm cấu thành giỏ quà đều là hàng Việt 100%. Đặc biệt, vật phẩm trang trí tết, bao lì xì và thiệp tết tại Co.op Mart năm nay cũng 100% là hàng Việt.

Ngoài ra, Saigon Co.op còn tăng cường kênh mua sắm thuần Việt qua truyền hình HTVCo.op để tăng cường quảng bá cho hàng Việt.

. Xin ông giới thiệu thêm về mua sắm tết trên kênh HTVCo.op, NTD sẽ được hưởng lợi như thế nào khi mua sắm qua kênh này?

+ Kênh truyền hình mua sắm thuần Việt HTVCo.op tưng bừng đón tết bằng chương trình khuyến mãi Tiết kiệm hơn - Thịnh vượng hơn (11-1 đến 9-2) với hàng trăm sản phẩm giảm giá sốc đến 49% cho các mặt hàng đồ dùng, hóa phẩm và may mặc. Một số nhãn hàng có kèm quà tặng hấp dẫn. Đặc biệt, khách hàng có thể chọn mua các sản phẩm nông sản độc đáo tượng trưng cho may mắn thịnh vượng như dưa hấu vuông; bưởi hồ lô chữ nổi Tài, Lộc; thơm hình rồng, phụng hoặc mâm ngũ quả và các loại bánh mứt cho ngày tết với giá rẻ hơn thị trường.

. Thưa ông, Saigon Co.op thực hiện đưa hàng hóa đến vùng sâu vùng xa như thế nào? Các chính sách ưu đãi trong các chương trình khuyến mãi của siêu thị dành cho khu vực trung tâm và ngoại thành có như nhau không?

+ Saigon Co.op dự kiến trong thời gian tết Quý Tỵ sẽ tổ chức ít nhất 150 chuyến bán hàng lưu động thuộc các xã nghèo vùng sâu, vùng xa và phục vụ nhu cầu mùa sắm tết của lực lượng công nhân tại các KCN-KCX TP.HCM và các địa phương có Co.op Mart trú đóng. Hàng được lựa chọn trong những chuyến đi này chủ yếu là hàng tiêu dùng thiết yếu, được sản xuất trong nước, có giá bán ưu đãi giảm 3%-5% so với giá bán lẻ khuyến mãi tại siêu thị (giảm giá trung bình hơn 20% so với thông thường) chủ yếu phục vụ các mặt hàng thiết yếu cho bà con ăn tết như gạo, đường, dầu ăn, bột ngọt, bánh, mứt, nước ngọt,… Tổng giá trị hàng hóa mang đi phục vụ khoảng hơn 20 tỉ đồng. Dự kiến thời gian bán hàng cao điểm từ ngày 26-1 đến 7-2.

Co.op Mart không lo thiếu hàng tết Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của NTD trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm và dịp tết Quý Tỵ 2013, Saigon Co.op đã tăng lượng hàng thiết yếu lên gấp bốn lần so với tháng kinh doanh bình thường, đồng thời tăng cường hệ thống phân phối rộng khắp gồm 60 siêu thị Co.op Mart, 55 cửa hàng thực phẩm Co.op Food và gần 150 cửa hàng Co.op Co.opMart đã triển khai kế hoạch chủ động nguồn cung từ rất sớm và tập trung vào những mặt hàng sản xuất trong nước như thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, hàng may mặc, hàng gia dụng và đồ uống. Tổng lượng hàng hóa dự kiến cung ứng cho ba tháng trước, trong và sau tết được dự trữ các dịp trên là 38.000 tấn đã được Saigon Co.op chuẩn bị xong.

TÚ UYÊN