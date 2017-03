'Nở rộ' bán hàng đa cấp, Hà Tĩnh sẽ tổng kiểm tra trên địa bàn

Theo đó, trong thời gian một tháng (từ 25-11 đến 25-12), đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra về hoạt động bán hàng đa cấp và việc tuân thủ các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh, làm trưởng đoàn. Đoàn sẽ bao gồm các lực lượng: Cục Quản lý thị trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Thanh tra Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo phòng chuyên môn của UBND huyện, thị xã, TP Hà Tĩnh,...

Được biết thời gian gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh "nở rộ" nhiều điểm bán hàng đa cấp, lôi kéo nhiều người dân tham gia. Một số cá nhân, tổ chức đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để truyền đạt nội dung bán hàng đa cấp không đầy đủ, không đúng nhằm lôi kéo họ tham gia mạng lưới để huy động vốn, gây ra nhiều hệ lụy trong xã hội.