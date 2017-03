Nợ xấu của hệ thống ngân hàng đang tăng nhưng vẫn an toàn

Theo đó, đến 30-9, nợ xấu cả hệ thống ngân hàng vào khoảng 35.000 tỷ đồng, chiếm 2,92% tổng dư nợ cho vay.

Để xử lý vấn đề này, ngành ngân hàng từ lâu đã có quy định về lập quỹ dự phòng rủi ro. Đến nay dư quỹ có thể sử dụng để bù đắp nợ xấu là trên 22.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số nợ xấu thuộc nhóm năm (có khả năng mất vốn cao) chưa bằng một nửa quỹ dự phòng mà các tổ chức tín dụng sẵn sàng chi trả.

“Qua khảo sát các ngân hàng thương mại, chúng tôi thấy nợ xấu đến cuối năm có thể tăng nhưng chỉ đến 4% tổng dư nợ, tức vẫn dưới ngưỡng an toàn 5%. Triển vọng chung là hoạt động tín dụng vẫn an toàn. Chất lượng tín dụng vẫn trong khả năng kiểm soát và bù đắp của các tổ chức tín dụng” - ông Tiến đánh giá.

Còn với những đánh giá về nguy cơ mất vốn do suy giảm thị trường bất động sản, ông Tiến cho biết đến 30-9, tổng dư nợ cho vay bất động sản cả nước là hơn 100.000 tỷ đồng, chiếm 9,15% tổng dư nợ, trong khi ngưỡng an toàn được cho là 10%. Tỷ lệ này đã giảm một chút so với cuối năm ngoái khi dư nợ cho vay bất động sản lên tới trên 11%. Cũng theo ông Tiến, hai thị trường lớn là TP.HCM chiếm 50% tổng giá trị cho vay bất động sản và Hà Nội là 15% thì cả hai nơi này tỷ lệ nợ xấu trong cho vay bất động sản chỉ chiếm 2,5%, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu tính chung ở tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế.