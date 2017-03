Nợ xấu của ngành ngân hàng chỉ chiếm 3,5%

Thống đốc nhận định năm 2008 là một năm đầy khó khăn của ngành ngân hàng, tuy nhiên hoạt động tín dụng vẫn diễn ra thông suốt, an toàn. Tính đến cuối năm, vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống tăng 30% so năm trước, tỷ lệ an toàn vốn tăng từ 8,9% lên 9,7%. Ngoài ra, việc bơm vốn vào các khu vực dân doanh, doanh nghiệp nhà nước, xuất khẩu, nông nghiệp cho hộ nghèo, đối tượng chính sách vay... vẫn tăng đều từ 30% đến 40% cho từng lĩnh vực.