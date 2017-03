Nỗi lo tăng giá mùa tết

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến tết Nguyên đán 2011 nhưng hiện giá một số mặt hàng phục vụ tết đã có dấu hiệu tăng mạnh. Tăng mạnh nhất vẫn là những mặt hàng không nằm trong diện bình ổn.

Hàng ở chợ tăng giá mạnh

Tại chợ Bến Thành, Tân Định (quận 1), Phạm Văn Hai (Tân Bình), mặt hàng mứt, hạt, bánh kẹo đã tăng 10%-30% so với năm ngoái. Hạt dẻ năm ngoái giá 180.000 đồng/kg thì năm nay lên 250.000-300.000 đồng/kg. Hạt bí từ 120.000 đồng/kg nay tăng lên 160.000 đồng/kg… Nguyên nhân tăng giá được giải thích là do giá đầu vào như đường, dầu, bột gạo, bột mì… tăng mạnh.

Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Giám đốc Công ty Quản lý chợ Bình Điền, cho biết hiện nay lượng hàng về chợ vẫn khá ổn định, giá cả không có biến động. Một số mặt hàng rau củ tăng khoảng 10%, còn lại đa số các mặt hàng khác đứng giá. Tuy nhiên, điều khác biệt lớn nhất tại chợ đầu mối Bình Điền so với dịp cận tết những năm trước là mặc dù mức giá hiện nay không tăng so với cách đây một, hai tuần nhưng lại khá cao so với đầu năm. Sau đợt lũ lụt miền Trung, cùng với những ảnh hưởng từ tỉ giá USD và giá vàng tăng mạnh vào đầu tháng 11, giá rau củ tại chợ tăng rất mạnh, có thời điểm tăng đến 15%-30% so với giữa năm. Do đó, hiện mặt bằng chung của các mặt hàng thực phẩm, rau củ quả tại chợ là khá cao.

Siêu thị là nơi đi đầu trong việc bình ổn giá dịp tết. Ảnh: THANH HẢI

Đại diện một doanh nghiệp cho hay giá cả trên thị trường còn phụ thuộc vào các mặt hàng không nằm trong diện bình ổn nhưng lại không thể thiếu trong dịp tết. Mỗi năm công ty này thường mua các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, đường… để hỗ trợ cán bộ, công nhân viên trong dịp mua tết. Tuy nhiên, do không được với giá bình ổn (vì mua với số lượng lớn), trong khi giá thị trường các mặt hàng này tăng 20%-40% so với năm trước nên công ty đã phải mất một khoản tiền khá lớn.

Siêu thị cố gắng ghìm giá

Trong khi hàng bán ở chợ tăng giá mạnh thì tại một số siêu thị lại tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá trong dịp tết.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Tổng Giám đốc SaiGon Co.op, cho biết sau khi chương trình giảm giá 1.000 mặt hàng phục vụ mùa tết kết thúc vào ngày 16-1, hệ thống siêu thị tiếp tục chương trình giảm giá 1.000 mặt hàng thực phẩm chế biến như giò lụa, giò thủ, lạp xưởng, chả giò, mứt, nho khô, hạt dẻ… Mức giảm trong đợt này khoảng 10%. Ngoài ra, Co.op Mart sẽ giảm giá 5%-10% đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt heo, thịt gà… trong ba ngày giáp tết.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hương, Tổng Giám đốc hệ thống siêu thị Vinatex Mart, dự kiến sức mua trong dịp tết tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường, cho nên Vinatex Mart chủ động làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo đủ lượng hàng trong hệ thống siêu thị phục vụ dịp tết. Do đó các mặt hàng thuộc diện bình ổn sẽ không tăng giá. Ngoài ra Vinatex còn có chương trình khuyến mãi, giảm giá nhiều mặt hàng thực phẩm và tiêu dùng.

Hệ thống siêu thị Big C có chương trình khuyến mãi dịp tết với 1.300 mặt hàng được giảm giá 5%-50% kèm theo nhiều quà tặng. Ngoài ra, nhóm hàng quần áo, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, điện máy cũng được khuyến mãi mạnh trong dịp này.

Hiện các doanh nghiệp tham gia bình ổn các mặt hàng thiết yếu gạo, nếp, đường, dầu ăn, thịt, trứng, rau củ quả… đều cam kết bán đúng giá với Sở Công Thương TP.HCM. Ngoài ra, doanh nghiệp đã chuẩn bị lượng hàng rất lớn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm cao trong dịp tết.

Giảm giá trong ba ngày giáp tết Ông Trần Tấn An, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vissan, cho biết năm nay kỳ nghỉ tết dài ngày nên sẽ có nhiều gia đình đi chơi xa. Do đó sẽ không có chuyện tăng đột biến về nhu cầu thực phẩm trong dịp này. Năm nay Vissan tăng 5% nguồn hàng thực phẩm tươi sống, 10% thực phẩm chế biến. Vissan cũng chuẩn bị khoảng 20.000 con heo (tương đương 1.400 tấn) và 4.000 tấn thực phẩm chế biến để phục vụ dịp tết. Trong ba ngày giáp tết, Vissan phối hợp với các siêu thị giảm một số mặt hàng thịt tươi sống và thực phẩm chế biến từ thịt. Đây là cách để hỗ trợ công nhân và lao động có thu nhập thấp trong mùa tết.

