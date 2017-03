Nới lỏng tỷ lệ cho vay chứng khoán

Hôm qua, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước đã công bố một loạt giải pháp về kiềm chế giá cả và điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là các giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển.

Được mua cổ phiếu bằng ngoại tệ

Thông tin trên đưa ra nửa buổi sáng hôm qua đã khiến thị trường chứng khoán niêm yết bật dậy ở cả hai sàn.

Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho hay diễn biến thị trường chứng khoán vừa qua có sự điều chỉnh giảm. Nhưng “tốc độ giảm là tương đối khách quan bởi trước đây thị trường tăng có yếu tố “ảo”. Xét về cơ cấu thị trường thấy rằng những cổ phiếu có giá trị thực xuất phát từ doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả thì giá giảm ít; cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh kém giá giảm nhiều hơn” - ông Ninh nói.

Tuy nhiên, mức giảm như vừa qua, theo Bộ Tài chính, là giảm tương đối sâu. Ngoài nguyên nhân khách quan có lý do chủ quan là nguồn cung quá lớn do tần suất chào bán dày đặc của doanh nghiệp mới và do nhiều đơn vị phát hành thêm cổ phiếu. Hơn nữa, các nhà đầu tư còn ít kinh nghiệm, phần lớn theo phong trào và ảnh hưởng lớn từ sự biến động của thị trường vàng và bất động sản. Chính vì thế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ áp dụng một loạt biện pháp đồng bộ đảm bảo cho sự phát triển vững chắc của thị trường chứng khoán.

Ông Ninh cho hay bước đầu Bộ Tài chính đã chỉ đạo giãn bớt lịch phát hành đấu giá của Habeco, Incombank, đồng thời lên kế hoạch điều phối lịch IPO các doanh nghiệp khác theo diễn biến thị trường. Một giải pháp quan trọng là Bộ sẽ cho phép các doanh nghiệp cổ phần hóa lựa chọn các đối tác chiến lược phù hợp bán cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận. Đặc biệt, sẽ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá được mua bằng ngoại tệ theo tỷ giá quy định. “Bộ sẽ tăng cường thanh tra, giám sát và cưỡng chế thực thi các vi phạm trên thị trường chứng khoán, kịp thời xử lý nếu có dấu hiệu lợi dụng tình hình để thao túng giá” - ông Ninh nói.

Cho vay chứng khoán theo năng lực

Tuy nhiên, giải pháp mà nhiều người chờ đợi là việc Ngân hàng nhà nước sẽ sửa Chỉ thị 03/2007. Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Đồng Tiến cho biết chỉ thị trên có yêu cầu các tổ chức tín dụng chỉ được cho vay chứng khoán với tỷ lệ 3% trên tổng dư nợ. Vì sự khống chế này, theo ông Tiến, hầu hết các tổ chức tín dụng đã thực hiện. Thực tế, do bị các tổ chức tín dụng đòi nợ, hàng loạt nhà đầu tư phải bán tháo cổ phiếu, góp phần vào sự xuống dốc của thị trường.

“Ngân hàng nhà nước sẽ không cấm cho vay chứng khoán nhưng sẽ kiểm soát chặt chẽ” - ông Tiến khẳng định. Cụ thể, sẽ bỏ việc khống chế 3% trên tổng dư nợ bằng việc quy định một số điều kiện đối với tổ chức tín dụng khi cho vay chứng khoán như phải ban hành quy trình nghiệp vụ cho vay kinh doanh chứng khoán (làm cơ sở cho việc thanh tra, giám sát hoạt động cho vay); phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%; phải có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tín dụng dưới 5%; phải thực hiện hạch toán, thống kê và báo cáo các khoản cho vay phục vụ quản trị nội bộ và giám sát của Ngân hàng nhà nước.

Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến còn cho biết Ngân hàng nhà nước sẽ tăng hệ số rủi ro các khoản cho vay chứng khoán từ 150% lên 200%- 250% khi tính hệ số an toàn tối thiểu. Thực tế thị giá chứng khoán trên thị trường thời gian qua biến động khá lớn, cả ở thị trường niêm yết và OTC.

Như vậy, theo ông Tiến, dư nợ cho vay chứng khoán sẽ tăng tương ứng khoảng 15%-20% so với vốn điều lệ của tổ chức tín dụng. “Với cơ chế cho vay này sẽ không quá mở rộng cho vay nhưng nhiều ngân hàng thương mại có dư nợ cho vay ở mức thấp so với vốn điều lệ vẫn có thể tiếp tục cho vay” - ông Tiến khẳng định.