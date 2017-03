Nông dân găm cà phê chờ giá cao

Năm 2012, sản lượng cà phê giảm 10%

Sản lượng cà phê của Việt Nam trong vụ mùa 2012-2013, sẽ giảm đáng kể so với năm nay do cây ra hoa sớm (ảnh hưởng của các đợt áp thấp nhiệt đới, cơn bão số 7 và gió mùa đông bắc vừa qua tại Tây Nguyên). Sản lượng cà phê của Việt Nam năm nay có lẽ sẽ nằm ở mức 17,5 triệu bao, giảm khoảng 10%. Thêm vào đó là diện tích cây cà phê già cỗi sẽ tăng lên gần 30%. Năng suất những vườn cà phê già chỉ bằng 1/2 so với năng suất các vườn cà phê trẻ. Xuất khẩu cà phê hy vọng sẽ tăng mạnh trở lại vào giữa tháng 2, khi giá cà phê tăng trở lại và thời tiết thuận lợi cho việc phơi sấy, chế biến.

Ông LƯƠNG VĂN TỰ, Chủ tịch Hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (VICOFA)