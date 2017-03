Nông dân miền Tây ‘khoái’ trồng bắp biến đổi gen

Anh Trần Minh Thành ở xã Phước Hưng, huyện An Phú (An Giang) - vùng trồng bắp lớn nhất ĐBSCL cho biết năm nay anh trồng giống bắp chuyển gen NK66 Bt/GT cho lãi cao, vì cây bắp phát triển tốt trong khi chi phí đầu tư lại giảm rất nhiều (ví dụ: chi phí thuốc sâu và làm cỏ giảm khoảng 80% so với các giống bắp thông thường). Ông Nguyễn Minh Bửu, Trưởng trạm Bảo vệ thực vật huyện An Phú, nhận định: “Việc cho phép trồng giống bắp chuyển gen NK66 Bt/GT là tín hiệu vui cho nông dân vì giống này kháng sâu đục thân, giúp nông dân giảm chi phí, phát huy tiềm năng năng suất của cây bắp”.

NK66 Bt/GT là một trong ba giống bắp biến đổi gen đã được Bộ NN&PTNT chính thức cho phép trồng đại trà tại Việt Nam, cho năng suất trung bình 9,2 tấn/ha, vượt trội so với giống nền 12,4%-37,5%. Hai giống bắp còn lại có tên NK66 Bt và NK66 GT.

QUANG HUY