(PL)- Ngày 15-6, hơn 200 nhà sản xuất ở tỉnh An Giang đã tham dự hội nghị do Metro Cash & Carry Việt Nam tổ chức nhằm tìm hiểu tiêu chuẩn mua hàng và các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm khi đưa hàng vào Metro.

Hội nghị giúp nhà sản xuất và nhà cung cấp sản phẩm nông nghiệp tìm hiểu mô hình bán sỉ, hệ thống mua hàng, qua đó tìm thêm cơ hội kinh doanh với Metro. H.HÀ