Nông dân tiếp tục đòi nợ Công ty Bình An

Được biết có trên 20 hộ nông dân đã ủy quyền cho luật sư Nguyễn Thị Hồng Ngân (Đoàn Luật sư TP.HCM) để đòi khoản nợ tổng cộng khoảng 120 tỉ đồng (đến nay có 10 hộ được Công ty Bình An trả tổng cộng 3 tỉ đồng).

Hiện số tiền mà Công ty Bình An nợ nông dân tổng cộng khoảng 200 tỉ đồng. Trước đó, tại lễ công bố tái hoạt động sáng 9-5, ông Trần Văn Trí, Tổng Giám đốc Công ty Bình An, đã cam kết trong tháng 5-2012 sẽ trả một phần tiền nợ cá của dân. Phía Công ty Bình An phối hợp với Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) - Bộ Tài chính sẽ trả nợ cho dân bằng tiền mặt.

GIA TUỆ