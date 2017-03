Nữ doanh nhân "lừa"

Chiều 5/4, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết trước đó 2 ngày, Đội 6 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và bắt khẩn cấp đối với Hoàng Thị Thanh Nga, 27 tuổi, đăng ký nhân khẩu thường trú ở Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ; trú tại Mễ Trì Hạ, huyện Từ Liêm, Hà Nội; Tổng Giám đốc Công ty TNHH VIVÍT INC (Tổng Công ty Vít) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đã thu giữ 5 hộ chiếu phổ thông, nhiều giấy tờ, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến hành vi lừa đảo. Đồng phạm với Nga còn có Nguyễn Thị Quý, 33 tuổi, trú ở Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội, là nhân viên dưới quyền của Nga.

Anh Phạm Văn Lưu, trú ở Gia Bình, Bắc Ninh có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Anh Lưu thông qua một số người giới thiệu đến gặp Nga để hỏi thủ tục và đã thỏa thuận nộp cho Quý 2.000 USD tiền đặt cọc cùng hồ sơ và 6,2 triệu đồng. Sau khi nộp tiền cho Quý, anh Lưu liên tục nhận được điện thoại của Quý thúc ép nộp nốt số tiền như đã thỏa thuận.

Thấy có dấu hiệu nghi vấn nên anh Lưu trình báo với Đội 6 PC14 Công an TP Hà Nội để điều tra, làm rõ.

Tổng Công ty Vít được thành lập từ năm 2006 do Nga làm Tổng Giám đốc, đăng ký 18 ngành nghề, không có chức năng và không được phép tuyển người lao động đi xuất khẩu Hàn Quốc.

Tháng 12/2008, Nga tuyển Quý vào Tổng Công ty giúp việc. Trong lúc Nga cần tiền đầu tư vào một khu vực ở Ba Vì nên Nga đã bàn với chồng tổ chức tuyển người lao động đi Hàn Quốc, theo đó đã thông báo cho người quen và Quý để thu gom người lao động, với giá trọn gói là 12 ngàn USD, nộp làm 3 lần, tiền đặt cọc là 2 ngàn USD. Khi có hợp đồng ngoại thì nộp 6 ngàn USD; có visa nộp tiếp 4 ngàn USD. Ngoài ra còn khoản tiền dịch hồ sơ và tiền khám sức khỏe là 6,2 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn lừa đảo trên, từ tháng 3/2009 cho đến khi bị phát hiện, Nga đã gom được 26 hồ sơ của người lao động ở nhiều địa phương khác nhau, thu được khoảng 750 triệu đồng và 21 ngàn 800 USD.

Quý đã nhận 4 hồ sơ, thu được 9 nghìn USD và 37,2 triệu đồng thì bị phát hiện. Quý và gia đình đã nộp lại 4.600 USD và 29,5 triệu đồng. Số tiền còn lại đã chuyển cho Nga. Do vậy, cơ quan Công an đã cho Quý làm cam đoan và được tại ngoại.