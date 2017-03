Nửa đầu tháng 6/2010, Việt Nam đã nhập siêu 536 triệu USD

Số liệu Thống kê Hải quan mới nhất cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 15 ngày đầu (từ 01/06 đến 15/06) tháng 6/2010 đạt 6,44 tỷ USD (xuất khẩu 2,95 tỷ USD và nhập khẩu 3,49 tỷ USD), giảm 7,9% so với kỳ 2 tháng 05/2010 (nửa cuối tháng 5).



Nhưng so với cùng kỳ tháng trước (kỳ 1 tháng 5/2010) thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của kỳ 1 tháng 6/2010 vẫn tăng 2,8%.



Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/06/2010, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 64,27 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2009.



Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 06/2010 vẫn tiếp tục ở trạng thái nhập siêu với mức thâm hụt là 536 triệu USD, tăng 26,8% so với kỳ 2 tháng trước. Tính đến hết kỳ 1 tháng 6/2010, nhập siêu của cả nước là 6,09 tỷ USD, bằng 20,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.



Về xuất khẩu, kỳ 1 tháng 6/2010 (nửa đầu tháng 6) kim ngạch xuất khẩu đạt 2,95 tỷ USD, giảm 10,1% so với kỳ 2 tháng 5/2010, tương ứng giảm 333 triệu USD.



Theo phân tích từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu kỳ 1 tháng 6/2010 giảm so với kỳ 2 tháng 5/2010 chủ yếu do kim ngạch xuất khẩu của một số nhóm hàng giảm mạnh như: dầu thô giảm 233 triệu USD (giảm 59,1%), gạo giảm 60,2 triệu USD (giảm 34,2%), hàng sắt thép giảm 18,4 triệu USD (giảm 33,3%),…



Một số mặt hàng có mức tăng là đá quý kim loại quý & sản phẩm tăng 43,9 triệu USD, hàng dệt may tăng 29,9 triệu USD, cao su tăng 27 triệu USD, giày dép tăng 12,2 triệu USD,dây điện & dây cáp điện tăng 10,2 triệu USD…



Lũy kế kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết kỳ 1 tháng 6/2010 đạt 29,09 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 4,14 tỷ USD về số tuyệt đối.



Về nhập khẩu, số liệu Thống kê Hải quan cho thấy kim ngạch nhập khẩu kỳ 1 tháng 6/2010 là 3,49 tỷ USD, giảm 5,9% (tương ứng giảm 220 triệu USD về mặt số tuyệt đối) so với kỳ trước.



Những nhóm hàng trong kỳ có kim ngạch nhập khẩu giảm so với kỳ 2 tháng 5/2010 là: xăng dầu giảm 193 triệu USD, sắt thép giảm 50,9 triệu USD, linh kiện & phụ tùng ôtô giảm 13,1 triệu USD, phương tiện vận tải & phụ tùng giảm 12,7 triệu USD, nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày giảm 6,9 triệu USD…



Ngược lại, một số nhóm hàng nhập khẩu khác lại có kim ngạch tăng khá so với kỳ trước như: máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng 57,4 triệu USD, kim loại thường tăng 20,5 triệu USD, sản phẩm từ sắt thép tăng 13,2 triệu USD, sản phẩm từ dầu mỏ tăng 10,2 triệu USD, khí đốt hoá lỏng tăng 7,7 triệu USD…



Được biết trong vài ngày tới Tổng cục thống kê sẽ công bố số liệu xuất nhập khẩu của tháng này.





Theo V.Minh ( CafeF/ Tổng cục Hải quan)