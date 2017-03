Nửa triệu đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa năm mới

Nhân viên nhà hàng Long Vân Thủy Tạ cạnh hồ Gươm thông tin, còn 2 tuần nữa mới đến ngày cuối cùng của năm, song các vị trí đẹp để ngắm pháo hoa đã gần hết. Chị này cho hay, khu ngoài trời có khoảng 20 ghế, nhưng đến hôm 9/1 chỉ còn 2 ghế. Còn khu trong nhà trên tầng 5, có khoảng 100 chỗ cũng đã có nhiều người đặt. "Giá vé đồng hạng 500.000 đồng, đắt hơn so với mức 300.000 - 350.000 đồng của năm ngoái, nhưng vẫn khá hút khách", nhân viên này thông tin.







Giá vé xem pháo hoa năm mới 2012 được một số nhà hàng gần hồ Hoàn Kiếm chào 500.000 đồng. Ảnh: Hà Đan.

Giá vé xem pháo hoa năm mới 2012 được một số nhà hàng gần hồ Hoàn Kiếm chào 500.000 đồng. Ảnh: Hà Đan.

Theo Hà Đan (VNE)



Tại một số nhà hàng khác, giá một chỗ ngồi xem pháo hoa lại có phần "mềm" hơn năm ngoái. Theo nhân viên City View Cafe trên tòa nhà Hàm Cá Mập gần hồ Hoàn Kiếm, đến 23 tháng Chạp, nhà hàng này mới bắt đầu bán vé chỗ ngồi. Giá khoảng 250.000 đồng, rẻ hơn so với mức 400.000 đồng năm ngoái. "Bọn mình có khoảng 200 chỗ ngồi, trên tầng thượng và tầng 5, có sơ đồ cho khách chọn chỗ ngồi nên ai đến sớm sẽ được vị trí đẹp", chị cho biết.Chị này cũng nói thêm, chắc chắn đến 23 tháng Chạp mới bắt đầu bán, và không nhận đặt hàng từ khách, vì vé ngồi xem pháo hoa bán rất chạy và thông thường sẽ hết trong 2 - 3 ngày. Cách làm này để tránh đội ngũ "cò" gom vé. Các năm trước, gần đến giờ giao thừa, những "cò" vé tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm hét giá lên tới cả triệu đồng. "Mức này cao hơn nhiều so với giá gốc mà các nhà hàng bán ra, nhưng đến phút chót, vẫn có người mua", chị nói.Lý giải cho mức giá rẻ hơn năm ngoái, chị cho hay thông thường, giá phụ thuộc vào đồ ăn, đồ uống đi kèm. Năm ngoái, tại nhà hàng này, giá vé đắt phần vì ăn kèm là món đặc biệt. "Nhưng thường đi chơi giao thừa, ai cũng ăn ở nhà rồi, nên bán vé đắt kèm đồ ăn cũng không hiệu quả. Do vậy năm nay, bên mình chỉ bán vé kèm đồ ăn nhẹ, đồ uống", chị nói.Một số nhà hàng khác gần khu vực hồ Gươm cũng cho hay, không có dịch vụ cho thuê chỗ ngồi xem pháo hoa. Nếu có nhu cầu, khách vào ăn, uống cafe hay sử dụng dịch vụ vẫn chọn được những vị trí đẹp để ngồi xem pháo hoa, mà không mất quá nhiều tiền.Về mức giá lên tới cả nửa triệu đồng mỗi vé, với nhiều người, là bình thường, song cũng có không ít ý kiến cho đây là sự lãng phí. Anh Khánh (Đồng Xuân, Hà Nội), từ 2 năm nay, năm nào cũng mua chỗ ngồi để xem pháo hoa cho biết, không gian tại các nhà hàng thường lãng mạn hơn so với khung cảnh chen chúc, xô bồ bên dưới, nên khá hợp với các cặp tình nhân. Ngược lại, các gia đình có nhiều thành viên, việc bỏ một lúc cả vài triệu đồng là sự lãng phí.Còn chị Nga, nhân viên một nhà hàng bán chỗ ngồi xem pháo hoa gần hồ Gươm cho biết, nếu chọn giữa bỏ ra một lúc hàng triệu đồng để có chỗ đẹp ngắm pháo hoa, và chen trong dòng người quanh hồ, chị sẽ chọn cách thứ hai. "Nếu không chen chúc, xô đẩy nhau thì còn gì là không khí giao thừa. Không hiểu sao, nhưng tôi cứ thấy kiểu xem pháo hoa phải bỏ tiền mua chỗ nó nhạt và chán", chị Nga cho hay.Tuy nhiên, theo anh Thắng, chủ một nhà hàng có dịch vụ cho thuê ghế ngồi xem pháo hoa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, có cầu mới có cung. Bằng chứng là năm nào, các vị trí đẹp của nhà hàng anh này đều "cháy" trước giao thừa cả nửa tháng. Anh Thắng cho biết, khách hàng sử dụng dịch vụ này chủ yếu là người trẻ và người nước ngoài."Những cặp tình nhân rất thích vừa nhâm nhi cafe, vừa ngồi ngắm pháo hoa. Đến thời khắc giao thừa, cùng ngắm và cùng trao nhau những món quà, lời chúc", anh nói. Người nước ngoài sống tại Việt Nam cũng khá hào hứng với màn bắn pháo hoa chào năm mới, anh Thắng tiết lộ.