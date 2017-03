Nuôi bò phải nhập… cỏ!

Không chỉ riêng công ty của ông Minh mà nhiều năm qua, ngay cả những nông dân chăn nuôi bò sữa ở các khu vực nuôi bò truyền thống như Mộc Châu (Sơn La), Ba Vì, Phù Đổng (Hà Nội)… cũng phải nhập khẩu cỏ về để nuôi bò, sản xuất sữa. Ông Lâm Thành Trân, ngoài 50 tuổi, một chủ hộ nuôi nhiều bò sữa nhất vùng cao nguyên Mộc Châu tâm sự: “Ở vùng cao nguyên Mộc Châu cứ vào mùa khô là cỏ không phát triển được, thức ăn cho bò thiếu hụt nghiêm trọng. Cách bà con vẫn làm là tích trữ cỏ từ mùa thu rồi ủ chua.



Tuy nhiên, làm cách này, chất lượng cỏ không đảm bảo và ảnh hưởng tới năng suất sữa. Trong khi cỏ nhập từ nước ngoài về có hàm lượng đạm và chất xơ cao gấp cả chục lần cỏ trồng ở Việt Nam”. Còn ông Trần Bảo Minh lo ngại: “Chi phí trong mỗi lít sữa có tới 60% - 65% chi phí thức ăn. Do vậy, nếu không chủ động được nguồn cỏ cho bò sữa tại chỗ thì không thể cạnh tranh được. Cho nên mục tiêu lâu dài của chúng tôi phải trồng cỏ ngay tại chỗ. Trước mắt, hiện công ty đang trồng thử nghiệm 2.000ha và mục tiêu là 30.000ha”.



Trong một hội thảo vừa được tổ chức tại Hà Nội bàn riêng về chuyện cỏ để chăn nuôi bò sữa do Bộ NN-PTNT tổ chức, ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho rằng việc chúng ta đang phải nhập khẩu cả một lượng cỏ khổng lồ để nuôi bò sữa là một nghịch lý. Theo ông Giao, chỉ riêng trong năm 2009, Việt Nam đã nhập khẩu 2.800 tấn cỏ thành phẩm phục vụ chăn nuôi bò sữa. Còn theo TS Đỗ Kim Tuyên, Trưởng phòng Chăn nuôi gia súc thuộc Cục Chăn nuôi, cả nước có khoảng 35.681ha trồng cỏ chăn nuôi tự nhiên nhưng sản lượng chỉ đạt có 20 tấn/ha. Tổng sản lượng cỏ chỉ đáp ứng được gần 10% nhu cầu thức ăn thô xanh của các loại gia súc ăn cỏ. Do vậy, để đảm bảo chăn nuôi bò sữa với các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, chúng ta đành phải nhập khẩu cỏ của nước ngoài.



Ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi - cho rằng, để giảm giá thành chăn nuôi bò sữa, giảm giá sữa và tạo động lực phát triển chăn nuôi bò sữa thì phải chủ động về nguồn cỏ ngay trong nước để dần hạn chế nhập khẩu cỏ của nước ngoài. Bộ NN-PTNT nên có quy hoạch về vùng trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò sữa, đặc biệt là sự tham gia của các nhà khoa học trong việc nghiên cứu, thử nghiệm các loại thức ăn chăn nuôi như cỏ, cây họ đậu, ngô… để đáp ứng nhu cầu chăn nuôi bò sữa ngày càng phát triển hiện nay.





Theo VĂN PHÚC (SGGP)