Nương tay xử lý bán nhà trên giấy?

Dự án the Adonis 2 là dự án hợp tác do 3 công ty, Công ty cổ phần Xây dựng công trình & Đầu tư đia ốc Hồng Quang, Công ty TNHH Nguyên Đô và Công ty cổ phần BĐS Vạn Thịnh Hưng làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên diện tích 9.080 m2, tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh thuộc đô thị Nam Sài Gòn. Tuy nhiên, theo Ban quản lý khu Nam, cho đến nay, chủ khu đất trên vẫn thuộc về Công ty Hồng Quang và không có dự án nào mang tên the Adonis 2 thuộc công ty Vạn Thịnh Hưng.