Ồ ạt rút tiền khỏi Ngân hàng nhà nước

Ông Võ Song Toàn, Trưởng bộ môn luật, thuộc khoa giáo dục cơ bản, Đại học Ngân hàng TP.HCM: Ngân hàng cho vay vượt mức 14%/năm - cho vay lãi nặng? Nếu vừa qua các ngân hàng “hào hứng” tăng lãi suất tiền gửi đến hơn 13% thì khi cho vay lại, chí ít họ phải áp dụng lãi suất vượt mức 14%/năm. Mà như vậy thì họ đã vi phạm luật. Lãi suất cơ bản bằng tiền đồng của Ngân hàng nhà nước ấn định từ ngày 1-2-2008 là 8,75%/năm. Bộ luật Dân sự quy định: “Lãi suất cho vay do các bên tự thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố”. 150% của 8,75%/năm chỉ mới hơn 13,1%/năm. Do đó, trong trường hợp lỡ có hợp đồng cho vay nào đó gặp sự cố, phải đưa ra hầu tòa thì chắc tòa cũng áp dụng Điều 476 Bộ luật Dân sự để tuyên. Trong điều luật này có nêu rõ: “Trong trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay...”. Ngân hàng sẽ bị “kẹt”, ấy là chưa kể có thể bị xem xét trách nhiệm vì cho vay lãi quá quy định. MAI THẢO ghi