Ô tô đại hạ giá

Đại hạ giá

Công ty Ford Việt Nam vừa chính thức giảm giá xe trong tháng 12/2008. Theo đó, tất cả các loại xe như Focus, Everest, Ranger và Transit (trừ Mondeo) sẽ có các mức giảm giá từ 1.000 – 5.000 USD/chiếc.

Cụ thể, giá của mẫu xe Focus gồm ba bản MT, AT 4 cửa và AT 5 cửa sẽ được giảm từ 3.000 – 5.000 USD/chiếc; giá của hai mẫu xe Everest và Ranger cũng được giảm 1.500 USD/chiếc và giá của mẫu xe thương mại Transit giảm 1.000 USD/chiếc.

Bên cạnh đó, các đại lý của Ford Việt Nam cũng giảm giá rất mạnh với các sản phẩm này. Một số đại lý của Ford tại Hà Nội đã giảm giá xe Ford Everest động cơ dầu thế hệ mới (TDCi),1 cầu, số tự động cho khách hàng tới 3.100 USD. Cộng với nhà sản xuất (Ford) giảm giá xe này 1.500 USD, như vậy khách hàng có thể mua được xe Everest với giá giảm tới 4.600 USD/xe so với giá công bố là 36.000 USD/xe.

DN trong nước có giá xe giảm mạnh nhất trong thời gian này chính là Mecerdes Việt Nam. Từ 1/12 đến 31/12, khách hàng mua tất cả các phiên bản C-class mới sẽ được giảm giá khoảng 10%. Cụ thể mẫu C 200K Elegance giá từ 62.900USD giảm còn 56.610 USD, mẫu C200K Avantgarde từ 64.900 giảm còn 58.410USD, mẫu C230 từ 74.900 giảm còn 67.410 USD...

Các hãng xe khác chưa công bố giảm giá, nhưng khách hàng muốn mua xe có thể "ép" các đại lý của họ phải giảm giá và có thể thoải mái đặt lên "bàn đàm phán" với những mức giá rất có lợi cho mình. Chẳng hạn với xe Honda Civic đã có khách hàng "ép" được đại lý phải giảm tới 3.000 USD/chiếc.

Không chỉ có xe lắp ráp trong nước giảm giá, xe nhập khẩu còn giảm giá mạnh hơn. Vừa rồi Euro Auto, nhà phân phối xe BMW tại Việt Nam đã công bố từ ngày 18/11, giảm giá bán mạnh với 7/10 mẫu xe. Trong đó, mức giảm mạnh nhất thuộc về mẫu sedan 530i với 32.000 USD/chiếc. Mẫu xe có được mức giảm mạnh thứ hai là X5 với 24.700 USD/chiếc. Đứng thứ ba là M3 với 20.000 USD/chiếc, thứ tư là mẫu 320i với 14.000 USD và thứ năm là 325i với 12.000 USD/chiếc.

Nhưng theo ông Huỳnh Dư An Tổng giám đốc Euro Auto, hiện nay do tỷ giá giữa đồng Euro so với VND giảm mạnh, hiện chỉ còn trên 21.000 VND /1 Euro nên khi nhập khẩu xe, khoản thuế phải nộp giảm và Euro Auto đã giảm thêm cho khách hàng từ 1.000-7.000 USD /xe nữa tuỳ từng xe.

Mẫu xe Santa Fe máy dầu 2.0 CRDi bản MLX của Hyundai hiện giá bán ra chỉ còn 42.000 USD, trong khi trước đây giá bán khoảng 48.000 USD và vào thời điểm cách đây 1 năm không thể mua nổi chiếc xe này nếu như không đếm đủ 52.000 USD. Giá đã giảm tới 10.000 USD, nhưng nếu mua cả lô 20 chiếc, giá chỉ còn 40.800 USD/chiếc.

Các mẫu xe nhập khẩu khác như Toyota Camry 2.4l giá cũng giảm mạnh. Xe nhập từ Mỹ, có cửa sổ trời trước đây giá 58.000 USD nay chỉ còn 53.000 USD, đắt hơn chiếc Camry 2.4L lắp ráp trong nước khoảng 2.000 USD.

Một nhân viên bán xe của Mitsubishi cho biết thị trường đang trầm lắng, bán được chiếc xe nào quý chiếc đó vì vậy khi thấy có khách hàng tìm đến mua xe là đã mừng, có thể giảm tối đa cho khách miễn là mình không phải thiệt thòi nhiều.

Ông Hà Minh Tuấn, Tổng giám dốc Hyundai Motor Việt Nam cho biết, với giá 42.000 USD cho xe Santa Fe bản máy dầu 2.0 MLX thì các DN nhập khẩu đang bị thua lỗ. Chắc do lãi vay phải trả ngày càng tăng khiến một số DN "chịu nhiệt" không nổi nên mới hạ giá xe như vậy.

Theo đại diện một DN nhập khẩu ôtô tại Hải Phòng, với xe nhập khẩu, những xe giảm giá nhiều chủ yếu là hàng tồn, để lâu không có khách mua. Tính ra, với mức giá đã giảm như hiện nay, DN tuy có lỗ nhưng nếu bán được chắc chắn còn hơn để trong kho thêm vài tháng nữa. Khi đó tiền lãi ngân hàng, chi phí kho bãi tăng thêm mà chưa biết có bán được không, độ rủi ro càng cao.

Giá còn giảm nữa?

Nhiều DN và các đại lý bán xe cho biết, giá xe giảm hiện nay hầu như DN đã hoà vốn và chịu lỗ. Do xe tồn nhiều mới phải hạ giá thu hồi vốn. Giá xe hiện nay nếu tính thuế phải nộp lên đến trên 50% giá bán thì nhiều xe đang bán thấp hơn giá thành, khó có thể hạ hơn.

Nhưng một DN nhập khẩu ôtô cho biết, nếu hạ giá xe thấp mà có người mua và bán được trong lúc này, thu hồi được vốn, tính ra có lợi hơn để tồn kho thì tất nhiên sẽ hạ giá, còn nếu hạ giá quá nhiều bán ra lỗ hơn để tồn kho thêm vài tháng chờ đợi cơ hội mới thì sẽ để chứ không bán ra làm gì.

Hiện nay phần lớn vốn lưu động (mua xe) của các đại lý, DN đều phải đi vay nên giải quyết sớm để thu tiền về trả nợ được ưu tiên hàng đầu. Theo nhận định của các DN nếu xe bán chậm thì giá có thể hạ bình quân khoảng 5% nữa trong thời gian hết tháng 2/2009.

Một số DN cho biết lượng xe tiêu thụ của họ trong tháng 11/2008 vừa qua đã tăng so với truớc. Ông Huỳnh Dư An cho biết do giá xe BMW giảm nên lượng tiêu thụ đã tăng tới 50% so với tháng trước. Trong tháng 11/208 số xe BMW bán ra của Euro Auto lên tới hơn 30 xe. Công ty GM Daewoo cũngcho biết số xe họ bán được trong tháng 11/2008 đã tăng gần 200 xe so với tháng 10, từ 435 xe lên 629 xe. Nhưng những "điểm sáng" đó còn rất ít, hầu hết các DN ôtô trong nước đều có lượng tiêu thụ xe sụt giảm trong tháng 11/2008.

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam( VAMA) cho biết tiêu thụ ôtô trong tháng 11/208 của 16 DN thàh viên chỉ đạt 5.174 xe các loại, giảm 49% so với tháng 11/2007 và giảm 505 xe so với tháng 10/2008.

Theo ông Huỳnh Dư An giá xe hạ như hiện nay là thấp lắm rồi và cũng chỉ có thể kéo dài tới hết tháng 2/2009, sau đó sẽ thay đổi.

Chắc chắn vào 2009 với tình hình kinh tế khó khăn, các DN nhập khẩu và lắp ráp ôtô sẽ xây dựng kế hoạch thấp, như vậy cả xe nhập khẩu nguyên chiếc và nhập bộ linh kiện về lắp ráp đều giảm. Số lượng xe cung cấp ra thị trường ít đi nên giá khó hạ thấp hơn.

Bên cạnh đó kể từ 1/4/2009, Luật thuế Tiêu thụ đặc biết sửa đổi được áp dụng, nhiều loại sẽ phải tăng giá do thuế tăng, nhất là dòng xe 7 chỗ và xe có dung tích xi lanh từ3.0 trở lên.

Nhưng mặt khác cũng có những dòng xe sẽ giảm giá hơn so với hiện nay. Cụ thể đó là những xe 5 chỗ ( xe du lịch) có dung tích xi lanh dưới 2.0. Mức thuế tiêu thụ đặc biệt với dòng xe này hiện là 50% từ 1/4/2009 sẽ giảm chỉ còn 45% và gần như chắc chắn sẽ kéo theo giá xe giảm.

Theo dự báo của Bộ Công Thương, hai mặt hàng có tốc độ giảm nhiều nhất về nhập khẩu trong năm 2009 sẽ là ôtô nguyên chiếc (giảm 19,2% về lượng và 15% về trị giá) và linh kiện ôtô.