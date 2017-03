Theo đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt 13,8 tỉ USD, tăng 3,4% so với tháng 3 và tăng 6,6% so cùng kì, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 9,3 tỉ USD, tăng 2,2% so với tháng 3.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 4 ước 14,4 tỉ USD, giảm 2,3% so với tháng 3 và tăng 19,3% so với tháng 4 năm ngoái. Nhập siêu trong tháng 4 ước 600 triệu USD, giảm so với mức nhập siêu 1,4 tỉ USD của tháng 3. Tính chung 4 tháng, cả nước nhập siêu khoảng 2,99 tỉ USD, chiếm 6% kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 5,7 tỉ USD, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 2,7 tỉ USD.

Bộ Công Thương cho biết, các mặt hàng cần kiểm soát và nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu có kim ngạch nhập khẩu tăng lần lượt là 13,9% và 2,8%. Trong đó, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm tỉ trọng cao với phần lớn là các loại xe tải và xe chuyên dụng.