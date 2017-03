Ổn định giá trứng gia cầm trong mùa tết

TP.HCM có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của cả nước. Nơi đây vừa là trung tâm sản xuất, phân phối, trung chuyển, vừa là thị trường nhập khẩu, xuất khẩu, tiêu thụ hàng hóa lớn. Hơn nữa, không chỉ lo nguồn hàng cho người dân địa phương mà TP còn là đầu mối cung ứng hàng cho các khu vực khác.

Đối phó với bão giá leo thang

Tuy nhiên, đây cũng là nơi chịu nhiều ảnh hưởng dưới sự biến động của thị trường. Đặc biệt là các thời điểm lễ, tết vì khi đó sức tiêu thụ hàng hóa luôn gia tăng 20%-40% so với bình thường. Khi đó giá cả một số mặt hàng cũng bắt đầu rục rịch tăng theo. Vấn đề nhiều người lo ngại là khi thời điểm lễ, tết qua đi thì giá cũng không trở về vị trí ban đầu mà nó sẽ khởi điểm cho mùa tăng giá mới. Chị MN (tiểu thương, quận Tân Bình) cho biết: “Khi giá cả leo thang, không chỉ người tiêu dùng khó khăn trong quyết định chi tiêu mà chính người bán cũng gặp nhiều cản trở. Hàng hóa bán ra sẽ giảm đi vì khách hàng chỉ mua cho đủ nhu cầu tối thiểu, thậm chí khi giá chỉ nhích lên rất ít”.

Dùng công nghệ tia cực tím xử lý trước khi xuất xưởng trứng gà an toàn ở Công ty Vĩnh Thành Đạt.

Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua, một số tin đồn thất thiệt đã gây ra hiện tượng sốt giá ảo đối với một số mặt hàng. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý chung của người tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng dần được kiểm soát, hạn chế nhờ chính sách đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Do vậy, chương trình bình ổn giá các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu của UBND TP.HCM được xem là công cụ hữu dụng, giúp cả người mua lẫn người bán không bị lâm vào cảnh hỗn loạn về giá, tạo được sự tin tưởng của người dân. Danh mục sản phẩm trong chương trình đều là những mặt hàng thiết yếu không thể thiếu như gạo trắng thường, đường RE, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản…

Đảm bảo mức giá cố định

Tuy nhiên, để đạt được thành công thì không thể không kể đến sự tham gia góp sức của nhiều doanh nghiệp. Được biết năm 2011 có 22 đơn vị tham gia chương trình bình ổn giá. Trong đó có sự góp mặt của Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (với thương hiệu V.Food). Theo đó, công ty cam kết không tăng giá sản phẩm này trong dịp tết Nhâm Thìn 2012, mục đích nhằm tránh tình trạng giá thị trường bị đẩy lên quá cao. Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch này, công ty đã chủ động cung ứng vốn, ký kết hợp tác cùng các trại chăn nuôi, mở rộng nguồn cung ứng. Lượng hàng dự kiến cung cấp ra thị trường vào tháng tết Nhâm Thìn 2012 sẽ vào khoảng 10 triệu quả, được phân phối thông qua 110 điểm bán ở TP.HCM tại các hệ thống siêu thị lớn như Co.op Mart, BigC, Metro, Lotte Mart, Maxi Mark, cửa hàng tiện ích… Đặc biệt, công ty còn triển khai nhiều xe bán hàng lưu động đến các vùng ven, KCN, KCX… để người tiêu dùng càng có nhiều cơ hội tiếp cận hàng bình ổn.

Thực phẩm sạch, an toàn

Công ty Vĩnh Thành Đạt cam kết ổn định giá trong dịp tết Nhâm Thìn. Cụ thể: giá trứng gà loại 1 (hộp 10 quả): 21.500 đồng, trứng vịt loại 1 (hộp 10 quả): 30.000 đồng.

Chất lượng sản phẩm luôn là vấn đề mọi người đặc biệt quan tâm, nhất là các mặt hàng thực phẩm tươi sống. Trong thời gian qua, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra làm ảnh đến sức khỏe người tiêu dùng. Nguyên do cũng vì thức ăn nhiễm khuẩn, không đảm bảo chất lượng, sử dụng hàng quá hạn sản xuất… Hiện nay hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của TP được thực hiện rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, ý thức của nhà sản xuất vẫn là vấn đề quan trọng hơn hết. Do vậy, Công ty Vĩnh Thành Đạt đã triển khai, đầu tư công nghệ để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Theo đó, trong những năm qua, công ty đầu tư vào dây chuyền xử lý trứng hiện đại nhập từ Mỹ - Hà Lan. Bên cạnh đó, công ty còn liên tục cải tiến chất lượng, đào tạo nhân viên, nâng cấp hệ thống nhà xưởng... Ngoài ra, công ty còn tiến hành triển khai hệ thống quản lý chất lượng HACCP - ISO 9001:2008, điều này đòi hỏi quy trình quản lý cần được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo sản phẩm không nhiễm vi sinh từ khâu sản xuất cho đến tận tay người tiêu dùng.

NGỌC CHÂU