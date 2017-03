Ông giám đốc mê gối, đệm

Khi ông giám đốc doanh nghiệp tranh cát Vạn Thiên Sa công bố ý định thử sức trong lĩnh vực sản xuất chăn, drap (khăn trải giường), gối, đệm, từ người thân đến bạn bè ai cũng ra sức can ngăn. Họ can ngăn dù biết rằng vai trò quản lý hệ thống đại lý của nhà cung cấp chăn, drap, gối, đệm cao cấp của Hàn Quốc đã cho anh nhiều kinh nghiệm. So với số vốn cần có để sản xuất mặt hàng này, 300 triệu đồng Duy tích lũy được chẳng khác nào muối bỏ bể.

Lấp khuyết điểm của thị trường

“Nếu không quay lại thăm các đối tác phân phối của mình ngày trước, có lẽ con đường của tôi không có ngã rẽ bất ngờ này” - Nguyễn Hữu Duy bắt đầu câu chuyện của mình bằng cơ duyên ấy. Từ những ngày còn làm việc, anh đã nghe đại lý càm ràm. Năm năm sau, gặp lại vẫn nghe họ than thở những điều đã cũ. Nguyên nhân đơn giản chỉ vì những mẫu được khách hàng ưa chuộng thì đại lý thường xuyên không đủ hàng để bán.

Ông chủ Nguyễn Hữu Duy (phải) trao thưởng cho đại lý xuất sắc năm 2009. Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Xây dựng mối quan hệ khá tốt với các đại lý nên khi nghe những nhu cầu của thị trường, Duy đã từng đề xuất với ban lãnh đạo công ty nhưng qua nhiều cấp, ý kiến của anh lọt thỏm vào hư vô. Duy cho biết thời điểm đó, thị trường chỉ có một đơn vị cung cấp nên khách có nhu cầu thì phải đợi nhà sản xuất. Khuyết điểm này của thị trường khiến anh trăn trở nhiều đêm.

Bỏ thời gian đi từ Bắc chí Nam khảo sát lại nhu cầu người tiêu dùng, anh tìm được một doanh nghiệp miền Bắc có khả năng cung cấp các sản phẩm mình đang cần. Sau đó anh đặt quan hệ, thiết kế lại sản phẩm cho phù hợp với khí hậu cũng như thói quen sử dụng của người miền Nam, xây dựng hệ thống phân phối...

Nguyễn Hữu Duy bắt đầu đem đến cho thị trường nhiều lựa chọn hơn. Đáng tiếc, công việc chỉ trôi chảy được một thời gian. Không cản được nhà sản xuất tung ra loạt hàng mới, hoàn toàn không phù hợp với thị trường miền Nam, Duy đành nhìn thành quả mà mình xây dựng lụi tàn. Đại lý trả hàng, Duy cũng trả luôn vai trò của mình. “Lúc đó, khao khát lớn nhất của tôi là có thật nhiều tiền để sản xuất những món thị trường đang rất cần” - Duy chia sẻ.

Từ hai bộ sản phẩm đến 100 đại lý

Cái máu kinh doanh thừa hưởng từ bố mẹ khiến Duy quyết định liều dù gom hết vốn liếng anh cũng chỉ có 300 triệu đồng. Edena ra đời trong bối cảnh chưa tính máy móc, nhân công... thì số vốn ấy cũng chỉ vừa đủ để mua hai màu vải, kết hợp lại để cho ra một bộ sản phẩm. Tìm được một cơ sở may mặc đang trong tình trạng hoạt động cầm chừng, anh mạnh dạn ký hợp đồng gia công. Chọn đúng hai màu vải đang hút khách nhất, anh cho ra đời hai bộ sản phẩm. Đánh đúng nhu cầu, sản phẩm của Edena nhanh chóng chinh phục thị trường.

Cũng may, nhờ quan hệ tốt với đại lý nên hàng của anh được thanh toán tiền trước. Vậy là dùng vốn xoay vòng, Duy tiếp tục cho ra đời các mẫu thiết kế mới. Duy chia sẻ: “Không thể bán mặt hàng mình có mà phải bán mặt hàng khách hàng cần”.

Tính đến nay, Edena đã có gần 40 mẫu sản phẩm có mặt trên thị trường và hơn 100 đại lý trải đều từ Đà Nẵng đến Cà Mau. Để làm được điều này, Duy cho biết ngoài việc lắng nghe góp ý từ đại lý, anh còn phải tham khảo, học hỏi và ứng dụng các thiết kế mới. “Không như ngày xưa, chăn, drap, gối, nệm bây giờ đã trở thành mặt hàng thời trang, người tiêu dùng thay đổi theo mùa” - anh nhận định. Vì điều này mà anh đầu tư nhiều cho khâu thiết kế. Nhân viên của anh ở cả hai miền Nam, Bắc để tránh tình trạng chủ quan và có được thiết kế tốt nhất.

Chứng kiến Nguyễn Hữu Duy tỉ mẩn vẽ tay từng mẫu thêu trên vải mới thấy anh yêu thích công việc này đến mức nào. “Không biết thắp lửa đam mê cho mình, sẽ khó mà vượt qua những khó khăn” - Duy triết lý.

Góc khuất nào cũng có lối ra

Nhớ lại cú sốc lớn mà mình gặp phải trên thương trường, anh không khỏi ấm ức. Ngày đó, công việc kinh doanh đang tiến triển thì anh phát hiện những đại lý của mình bán hàng nhái. Vẫn là kiểu dáng ấy, đường kim mũi chỉ ấy nhưng sản phẩm thì không phải của Edena. Duy kể: “Tìm hiểu nguyên nhân, tôi mới biết chính đơn vị gia công cho mình sản xuất các sản phẩm nhái thương hiệu ấy”. Thất vọng vì độ tin cậy của đối tác, anh đến làm việc và thẳng thắn góp ý. Đáng tiếc, việc thương lượng bất thành. Mọi hợp đồng bị cắt dù rằng công thức sản xuất, nguyên liệu... của anh đã nằm trong tay đối tác.

Không thể buông xuôi, Duy cầm cố nhà, chạy vạy khắp nơi để có thể mở xưởng cứu doanh nghiệp của mình. Ngày xưởng sản xuất của chính mình vận hành, anh không cầm được nước mắt.

Đi thẳng vào thương mại điện tử

Ổn định khâu sản xuất, Duy bắt đầu đẩy mạnh chiến lược tiếp thị. Edena từ cách điệu của Eden, trong tiếng Anh nghĩa là thiên đường. Duy chọn tên thương hiệu này để dễ dàng có mặt trong kết quả tìm kiếm của Google. Duy tiết lộ: “Nếu chọn thương hiệu là một từ có nghĩa, khi khách hàng tìm kiếm trên mạng sẽ rất khó khăn”. Mua hết các tên miền liên quan đến sản phẩm cũng là cách Duy chọn để khách hàng tìm kiếm Edena dễ dàng hơn. “Tìm hiểu thông tin, mua hàng trên mạng đã trở thành xu thế, nếu không biết nắm bắt, doanh nghiệp sẽ thiệt thòi” - Duy nói vậy trước khi chia tay, trở về với công việc của mình.

Nợ đã trả xong, đơn đặt hàng từ nước ngoài cũng đã có, vậy mà Duy chưa bao giờ cho mình một ngày nghỉ đúng nghĩa. Với anh, thời gian nghỉ ngơi là lúc anh xuống thăm, chuyện trò với các đại lý.

Còn tranh cát? Anh cười khi nghe câu hỏi này. Vạn Thiên Sa đang phát triển tốt và hoạt động đúng với định hướng mà anh đề ra: Là nơi để người khuyết tật học nghề và làm nghề, nuôi sống bản thân.

PHƯƠNG QUYÊN