Ông Nguyễn Đức Kiên:‘Đánh thuế tài sản cũng bình thường thôi’

.Phóng viên: Thưa ông, nhưng tôi vẫn muốn hỏi rằng đánh thuế tài sản thì có cần thiết trong bối cảnh hiện nay không? + Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên: Nước nào cũng đánh thuế tài sản và gọi tên khác nhau. Nhưng đánh thuế quá trình sử dụng tài sản hay hoạt động mua bán, trao đổi tài sản lại tùy quan điểm, chiến lược của mỗi nước. Nếu so sánh thì cũng có phần khập khiễng. Chẳng hạn có ý kiến so sánh đề xuất này với Úc, New Zealand. Hai nước này đất rộng, người thưa, dân ở nhà mấy trăm m2 trở lên cả, thu nhập bình quân mấy chục nghìn USD/năm. Bởi vậy, theo tôi, chúng ta nên thống nhất nguyên tắc là thuế tài sản là cần thiết nhưng quan trọng là đánh thuế ở khâu nào trong chuỗi sử dụng tài sản. Cho nên đây là lúc chúng ta ngồi lắng nghe nhau. .Dư luận phản ứng với đề xuất này chắc cũng phải có lý chứ? + Trong lúc soạn thảo và công bố đề xuất, có thể một cơ quan đứng từ góc nhìn của họ. Vậy nên mới có quy trình lấy ý kiến của nhân dân, của các bộ… Ai có ý kiến gì thì trao đổi đi nhưng tuyệt đối tránh mạt sát, chụp mũ… .Thực ra tôi đọc đề xuất và thấy Bộ Tài chính đề xuất hai phương án. Bộ này cũng nói nếu được thông qua thì năm 2020 Luật này mới có hiệu lực và hai luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, luật thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng hết hiệu lực… + Thì căn bản là mọi người không được đọc toàn bộ đề xuất, nên mọi người chỉ hiểu là thuế này đánh vào nhà và ai cũng bức xúc. Lẽ ra khi công bố đề xuất, thì Bộ Tài chính phải nói dự kiến tên thuế là thuế tài sản, làm rõ về phần động sản, qua số liệu quản lý của Bộ Tài chính là không có người Việt Nam nào có du thuyền, máy bay hoặc rất ít. Vậy có cần gọi tên nó là thuế tài sản không hay là gọi tên nó là thuế khác cho đúng bản chất? Đây là lúc chúng ta cần trao đổi cho nó rõ.