Ôtô chở người chỉ được nhập qua 5 cảng

Hôm 14/6, Liên Bộ Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 25 qui định chính sách trên.



Cụ thể, Liên Bộ đã thống nhất, ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi sẽ chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua 5 cửa khẩu cảng biển quốc tế là Cái Lân-Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu.



Thủ tục hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu. Tuy nhiên, các loại ôtô chở người nhập khẩu sẽ phải được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu thì mới được thông quan.



Khi đó, cơ quan hải quan mới hoàn thành thủ tục thông quan cho lô xe.



Liên Bộ cũng qui định, thời hạn cấp các loại giấy “thông hành” về chất lượng cho xe nhập khẩu là 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra xe. Thủ tục kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu sẽ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.



Đây là chính sách mới nhằm hạn chế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc, một trong những mặt hàng được coi là gây nhập siêu hiện nay.



Trước đó, hồi tháng 3/2010, sau khi báo chí đưa tin về lỗi kỹ thuật của xe Toyota gây nguy hiểm cho người sử dụng, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ngừng đăng kiểm đối với các loại xe ôtô có sự cố do các hãng sản xuất thu hồi cho đến khi các hãng này khắc phục được.



Theo Tổng cục Thống kê, năm 2009, Việt Nam đã tốn khoảng 1,7 tỷ USD để nhập khẩu 80.596 chiếc ôtô. 5 tháng đầu năm 2010, Việt Nam vẫn tăng lượng nhập khẩu ôtô nguyên chiếc với khoảng 18.000 chiếc, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2009.



Việt Nam sẽ phải mở cửa hoàn toàn cho xe nhập khẩu vào năm 2018 theo cam kết tự do hóa thương mại khu vực ASEAN/AFTA. Bộ Công Thương đã ước tính, khi đó, thâm hụt thương mại do nhập khẩu ô tô nguyên chiếc có thể ở mức rất cao, khoảng 12 tỉ USD/năm.





Theo Phạm Huyền ( VNN)