Ôtô dồn dập hạ giá

Số lượng xe tiêu thụ giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, lượng xe ôtô tiêu thụ trong tháng 11 của 16 doanh nghiệp thành viên chỉ đạt 5.174 xe các loại, giảm 49% so với tháng 11-2007. Lượng xe bán nhưng tháng cuối năm 2008 có tăng so với trước đó những vẫn giảm mạnh so với dịp Tết năm ngoái.