Ôtô nhập khẩu chạy về Nghệ An để 'lách' thuế

Cơ quan này khẳng định, thuế suất nhập khẩu đối với mặt hàng ôtô được áp dụng chung cho tất cả các cửa khẩu và đối tượng doanh nghiệp. Do vậy, việc chi cục hải quan nào đó áp dụng mức thuế thấp hơn là sai quy định.

Theo số liệu báo cáo của Hải quan Nghệ An, từ cuối năm 2007 đến nay, lượng xe ôtô nhập khẩu chuyển từ các cảng về làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cảng Cửa Lò là 129 chiếc. Những chiếc xe này chủ yếu là do doanh nghiệp chuyển từ cảng Hải Phòng về Nghệ An để làm thủ tục thông quan.

Qua kiểm tra, Tổng cục Hải quan đã phát hiện, có thời gian Hải quan Nghệ An chấp nhận mức giá khai báo thấp hơn bảng giá kiểm tra. Chưa kể, đơn vị này còn chậm trễ trong việc nạp dữ liệu vào hệ thống khai báo.

Thanh tra Tổng cục Hải quan đang làm việc với Hải quan Nghệ An để xác định việc khẩu trừ giá trị trên từng lô hàng của đơn vị có tuân thủ đúng quy trình hay không.