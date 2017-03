Petrolimex lãi hơn 1.300 tỉ đồng trong quý I-2016

Theo đó, tổng lợi nhuận trước thuế của Petrolimex trong quý I-2016 là 1.371 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi hợp nhất của tập đoàn này trong quý I còn 1.134 tỉ đồng. Trong đó riêng lãi của công ty mẹ sau thuế đạt 360 tỉ đồng, tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm 2015.



Theo báo cáo của Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính), giá xăng dầu thế giới bình quân quý I-2016 giảm 27%-49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, ngày 21-4, Petrolimex đã công bố thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2015. Theo đó, năm 2015 Petrolimex đạt doanh thu hợp nhất 146.900 tỉ đồng, chỉ bằng 70% so với kế hoạch. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của đơn vị này là 3.750 tỉ đồng, vượt 53% so với kế hoạch, tăng hơn 10 lần so với năm 2014.

Trong đó, lợi nhuận từ kinh doanh xăng dầu là 1.989 tỉ đồng; lợi nhuận ngoài xăng dầu là 1.758 tỉ đồng (bảo hiểm, hóa dầu, gas,…). Tổng thu nhập bình quân lao động toàn tập đoàn gần 9 triệu đồng/tháng.

Lý giải nguyên nhân về khoản lợi nhuận trên, Petrolimex cho biết năm 2015 hoạt động sản xuất, kinh doanh của Petrolimex có nhiều thuận lợi. Kinh tế trong nước dần phục hồi và tăng trưởng cao. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước được tăng cao theo đà phát triển kinh tế.