Petrolimex nêu lý do lãi gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước

Theo đó, quý II-2015 tập đoàn này đã đạt lợi nhuận hợp nhất sau thuế trên 1.125 tỉ đồng - tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm 2014 nhưng Petrolimex vẫn đạt mức lợi nhuận kể trên.

Trong văn bản trên, Petrolimex nêu ba lý do chính khiến lợi nhuận quý II-2015 tăng mạnh, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước đạt trên 6%, các doanh nghiệp sản xuất đã hoạt động tăng trưởng trở lại, giúp các đơn vị thành viên Petrolimex cũng tăng trưởng. Lý do thứ hai, liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều hành giá xăng dầu đúng định hướng cơ chế thị trường theo Nghị định 83/2014. Cuối cùng, sản lượng xuất bán xăng dầu quý II của Petrolimex tăng trưởng 12% so với cùng kỳ 2014, giúp quy mô lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

TX