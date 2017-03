Phải xin phép khi kinh doanh thiết bị có bảo mật

Theo dự thảo, nhà nước khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này vì đây là lĩnh vực công nghệ cao thậm chí người tiêu dùng cũng thích các sản phẩm bảo mật bằng mã số, dấu vân tay, tiếng nói... Tuy nhiên, cá nhân, tổ chức có thể sử dụng mật mã và các thiết bị này để lưu trữ, che giấu thông tin và truyền thông tin tránh sự kiểm soát chung, có thể gây hại cho an ninh trật tự. Do đó, doanh nghiệp phải xin phép và phải đăng ký sản phẩm để đảm bảo an ninh trật tự, không để bất cứ ai lợi dụng mật mã để hoạt động phi pháp. Theo Bộ Công thương, hiện các nước châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc... đã có quy định kiểm soát các sản phẩm mật mã này.