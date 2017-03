Phân bón làm bằng... đất sét

Sẽ đáp ứng đủ nhu cầu trong nước Theo ông Đỗ Duy Phi - chủ tịch Hiệp hội Phân bón VN, giá phân bón trong nước tăng mạnh vừa qua là do ảnh hưởng bởi giá phân bón thế giới. So với thời điểm đầu năm 2007, giá phân urê nhập khẩu hiện tăng đến 201-210%, giữ mức 738-830 USD/tấn, phân DAP tăng 351-356%, tương ứng 1.140-1.150 USD/tấn... Giá đầu vào tăng nên giá phân bón trong nước cũng biến động theo, với mức tăng 23-151% so với đầu năm 2007. Riêng phân urê của Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí (DPM), dù sử dụng nguyên liệu trong nước sản xuất cũng điều chỉnh giá bán đến...11 lần, tương ứng với mức tăng sau các lần điều chỉnh là 4.100 đồng/kg. Theo Bộ NN-PTNT, nhu cầu phân bón phục vụ nông nghiệp năm 2008 là 8,3 triệu tấn, trong đó sản xuất trong nước khoảng 5,4 triệu tấn và nhập khẩu khoảng 2,9 triệu tấn... Hiện ngoài lượng nhập khẩu đã về, các công ty sản xuất trong nước sẽ đáp ứng đủ nhu cầu phân bón trong những tháng cuối năm.