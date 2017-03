Phần thua thiệt lại đẩy cho dân!

Mục đích để ngân hàng thương mại thu 2% phí là nhằm để bù đắp chi phí nhập khẩu, kiểm đếm, lưu kho. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Thế Du, Giảng viên Chương trình Giảng dạy kinh tế FulBright, thì động thái trên của NHNN là có vấn đề. Câu hỏi đặt ra là tại sao phải cần thu phí, có phải để tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho các ngân hàng hay không?

Theo ông Du phân tích, cần nhìn lại giai đoạn năm 2006-2007, tỉ giá ngoại tệ thị trường chính thức và tự do gần như bằng nhau. Trong một thời gian dài, tỉ giá thị trường chính thức chỉ cao hơn tỉ giá thị trường tự do khoảng 20 đồng. Đây là chi phí giao dịch hợp lý để người ta mua bán. Lúc đó, người ta mua tại ngân hàng thương mại hoặc mua tại ngoài thị trường phi chính thức thì cũng như nhau. Bản chất của các điểm thu đổi ngoại tệ là mua ngoại tệ ngoài thị trường vào cho hệ thống ngân hàng và đáp ứng nhu cầu chính đáng của cá nhân như đi học, khám chữa bệnh… Tỉ giá của thị trường tự do và tỉ giá được các ngân hàng thương mại có liên thông với nhau. Mặt khác, các điểm thu đổi ngoại tệ đóng đúng vai trò của nó nhiều hơn. Lúc đó, ngân hàng đâu có thu phí.

Một vấn đề khác cũng chưa được NHNN nói rõ tại báo cáo là khi người dân bán ngoại tệ thì có được ngân hàng thương mại cộng thêm 2% phí? Như thế rõ ràng quy định trên nếu được áp dụng thì cơ quan quản lý nhà nước không công bằng với người dân. Thực tế hiện người dân khi mua thì phải mua giá cao, còn bán thì phải chấp nhận bán giá thấp cho ngân hàng. Phần thua thiệt lại đẩy cho người dân.

LÊ THANH