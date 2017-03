Cơ quan chức năng lúng túng Tại buổi họp giữa Sở Khoa học - công nghệ TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, một số cơ quan chức năng liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn mới đây, hầu hết ý kiến đều cho thấy sự lúng túng về tiêu chuẩn vàng nữ trang. Ông Nguyễn Văn Hà, chánh thanh tra Sở Khoa học - công nghệ TP.HCM, cho biết khi nhận hồ sơ khiếu nại của khách hàng về chất lượng vàng nữ trang không đạt chuẩn, phía Sở Khoa học - công nghệ đã rất lúng túng do đến nay việc dùng phương pháp nào để lấy mẫu, thử nghiệm, kiểm định, đánh giá vàng trang sức, mỹ nghệ...; cơ quan nào được chỉ định làm trọng tài kiểm định... đều chưa có hướng dẫn cụ thể. Theo TS Phan Minh Tân, việc quản lý vàng nữ trang chưa tốt do thiếu các quy định về quản lý vàng nữ trang, dù mặt hàng này thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Chưa có tổ chức nào được công nhận làm trọng tài kiểm định chất lượng trong tranh chấp vàng trang sức, áp dụng các tiêu chuẩn nào để kiểm định. Về nguyên tắc, phải tuân theo quy chuẩn của Bộ Khoa học - công nghệ, nhưng bộ chưa ban hành mà đã có khiếu kiện thì phải xử lý, giải quyết thế nào trong khi không thể chờ bộ. Ông Nguyễn Thanh Phương - phó phòng quản lý thị trường Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM - cho biết rất khó khăn khi đi kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vàng nữ trang vì không biết cân có đạt chuẩn hay không, máy móc thế nào là đạt chuẩn. Hầu hết các đơn vị này đều dùng phóng xạ và không biết họ có thực hiện đúng quy định về quản lý an toàn bức xạ hay không. Phía Ngân hàng Nhà nước TP.HCM cũng cho biết dù là nơi cấp phép nhưng cơ quan này không đủ sức đi kiểm tra vài trăm đơn vị trên địa bàn TP.HCM. HỒNG NHUNG