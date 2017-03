Phát hiện gần nửa tấn sữa bột không rõ nguồn gốc

Phát hiện 19 bao sữa (mỗi bao 25 kg) mang nhãn Skimmed Milk Powder không rõ xuất xứ. Lô bột sữa này ghi hạn sử dụng là 11-06-07 - 11-06-09, không ghi địa chỉ sản xuất, cũng không ghi thành phần, hàm lượng sữa...

Ngoài ra, tại địa chỉ này còn có 16 can nhựa (mỗi can 30 lít) chứa sô-cô-la lỏng, trên can hoàn toàn không có thông tin gì về sản phẩm.

Việc kinh doanh hàng không có nhãn hàng hóa là vi phạm quy định về ghi nhãn. Đội Quản lý thị trường 10B đã thu giữ số hàng nói trên, chờ đem đi xét nghiệm.