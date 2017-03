Phát hiện hai kho chứa hàng giả ở chợ Đồng Xuân

Ngày 6/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế - Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Đồng Xuân đã phát hiện 2 kho chứa hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc tại khu Chung cư 15 Cao Thắng, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.Theo đó, lực lượng Chống hàng giải của Phòng PC46 phối hợp Cảnh sát kinh tế của Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Đồng Xuân đột xuất kiểm tra kho chứa giày dép tại phòng 314, chung cư 15 Cao Thắng của Phan Tuấn Anh (45 tuổi, ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).



Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng giả





Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 150 đôi dép giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như “ADIDAS”, “HERMES” cùng 725 đôi giày không có nhãn hiệu. Toàn bộ số hàng hoá trên do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.



Tiếp tục kiểm tra kho chứa đồ chơi trẻ em tại phòng 503, chung cư 15 Cao Thắng, lực lượng công an phát hiện, thu giữ hàng ngàn sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại do Trung Quốc sản xuất như: Búp bê, ô tô, máy bay, con giống... Toàn bộ số đồ chơi này được chứa trong 30 thùng cát tông. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng là Nguyễn Thu Hiền (44 tuổi, ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh xuất xứ của số hàng hóa này.



Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng PC46 cho biết: Tất cả các kho chứa hàng trên đều chứa hàng để cung cấp vào các Ki ốt bán hàng trong chợ Đồng Xuân (Hà Nội) và bán buôn cho các tỉnh lân cận. Hiện, PC46 đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên.





Theo Lê Tú (Dân Trí)