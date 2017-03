Phát hiện hóa chất trong giá ăn

Sau khi dư luận phản ánh nhiều cơ sở sản xuất giá ăn tại Hóc Môn (TP.HCM) sử dụng hóa chất làm giá, Bộ đã lập đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất giá ăn tại TP.HCM.

Theo VOV, kết quả kiểm tra bước đầu, đoàn phát hiện một số cơ sở đã sử dụng hóa chất gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm để ủ giá đỗ. Đây là loại hóa chất dạng lỏng chứa trong ống tuýp nhỏ, tên và cách sử dụng hoàn toàn in bằng tiếng Trung Quốc. Loại hóa chất này có tác dụng kích thích sinh trưởng hạt giống nhưng có nguy cơ gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt không có trong danh mục được phép sử dụng ở nước ta. Đoàn kiểm tra đã thu giữ và lập biên bản, xử phạt những cơ sở vi phạm.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Hồng, cách phân biệt sản phẩm này không khó. Thông thường, giá sử dụng hóa chất có thân mập ngắn, không có rễ trong khi giá không sử dụng hóa chất có một ít rễ, thân, lá mầm phát triển bình thường.

