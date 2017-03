Phát hiện lò sản xuất nước mắm pha hóa chất

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không chứng minh được nguồn gốc hàng hóa, không có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như giấy tờ hợp pháp.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại hóa chất, đường hóa học có nguồn gốc từ Trung Quốc; nước mắm và máy móc chế biến để trong khu nhà vệ sinh. Qua kiểm tra, nơi này đang sản xuất nhiều loại nước mắm nhái thương hiệu có tiếng ở Phan Thiết, Hòn Me...

Lò sản xuất nước mắm trên đã hoạt động trong một thời gian dài, do Công ty Chế biến-Xuất khẩu Hòn Me (khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An) đứng tên.

Cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) - Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất giò chả của bà Nguyễn Thị Thu Nga (phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An). PC49 phát hiện quy trình sản xuất giò tại đây không đảm bảo vệ sinh, một số nguyên liệu thịt heo, thịt bò đã bốc mùi hôi thối. PC49 đã lập biên bản thu giữ hơn ba tấn giò chả và thịt heo, thịt bò đông lạnh không rõ nguồn gốc.

