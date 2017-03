Phát hiện một nhà đầy bao bì rượu ngoại

Vào lúc 14h ngày 20/1, sau khi nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) số 4, thuộc Chi cục QLTT TP Đà Nẵng, bất ngờ ập vào căn nhà bỏ hoang trong vùng qui hoạch giải toả trên đường Phạm Văn Đồng, nằm cạnh Dịch vụ địa ốc Huệ Trâm (khu H1, lô 20), và đã bắt quả tang một số người đang chuyển bao bì rượu ngoại các loại ra xe tải để tập kết về trung tâm TP Đà Nẵng.

Cả một tầng trệt ngôi nhà hoang (vắng chủ) chứa đầy bao bì rượu ngoại (kèm cả ly), chủ yếu là Johnnie Walker loại: Black Label, Gold Label Reserve, Red Label…

Lực lượng QLTT lập biên bản thì người quản lý kho bao bì rượu ngoại này quanh co, chối cãi không chịu khai báo chủ hàng. Khi lực lượng Công an quận Sơn Trà và Công an phường An Hải Bắc xuất hiện, lợi dụng sơ hở anh ta đã bỏ trốn.

Tổ công tác QLTT số 4 đã thuê xe tải loại 2,5 tấn cho vận chuyển số vỏ bao bì về trụ sở để xử lý.

Đến 20h30, phải mất trên 11 chuyến xe tải mới vận chuyển hết số lượng bao bì rượu ngoại tại căn nhà hoang kia.

Ông Nguyễn Hữu Phong, cán bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, thuộc Chi cục QLTT TP Đà Nẵng, cho biết: Theo nguồn tin báo của quần chúng thì có khả năng đây là một tổ chức sản xuất rượu ngoại giả các loại để tuồn ra thị trường miền Trung trong dịp Tết Kỷ Sửu.

Nội vụ đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.