Phát hiện vải nhập khẩu nhiễm độc

Theo Quatest 3, hiện hồ sơ xử lý các lô vải nhập khẩu bị nhiễm hóa chất độc hại vẫn đang được tiến hành nhằm xác định rõ số lượng vải không đạt chất lượng, mức độ vượt giới hạn của các hóa chất có trong vải. Sau khi xác định mức độ nhiễm hóa chất, số lượng vi phạm, hồ sơ sẽ được chuyển về Vụ Khoa học công nghệ (Bộ Công thương) để giải quyết, từ đó hải quan mới xử lý bằng cách cho tái xuất hoặc buộc tiêu hủy hàng.

Riêng với lô hàng do công ty thời trang S. (TP.HCM) nhập, theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, cơ quan này đã lập biên bản vi phạm do vải nhập khẩu từ Thái Lan cũng nhiễm 2 chất độc nêu trên, hướng xử lý là phạt tiền 5-10 triệu đồng, cho tái xuất hoặc tiêu hủy. Đại diện doanh nghiệp S. cho biết sẽ chọn phương án tái xuất.

Qua tìm hiểu, các lô vải nhập khẩu này chủ yếu được sử dụng làm hàng nội địa. Còn Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho biết, hầu hết doanh nghiệp dệt may xuất khẩu chỉ nhập khẩu vải để làm hàng xuất khẩu theo đúng nơi chỉ định của đối tác đặt hàng, thông thường đều đạt và được cấp chứng nhận phù hợp các tiêu chuẩn kiểm tra an toàn chất lượng kỹ thuật của châu Âu, Mỹ, Nhật...

Theo quy định tại Thông tư 32 của Bộ Công thương, tất cả các loại vải nhập khẩu về Việt Nam sẽ phải giữ lại tại cảng để kiểm nghiệm folmaldehyde và amin thơm, áp dụng từ ngày 20-12-/2009.

Theo bác sĩ Trần Văn Ký, phụ trách chuyên môn văn phòng phía Nam Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam, formaldehyde là chất khử trùng rất mạnh. Chất này tẩm trong vải khi gặp nhiệt độ thích hợp sẽ bay hơi, xâm nhập qua da và đường hô hấp của người mặc. Đây là chất nguy hiểm có thể gây bệnh ung thư máu, phổi, da, vòm họng, hạch bạch huyết...

Theo Phương Lan (vtv.vn)