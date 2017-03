Phạt nhẹ, lờn thuốc!

Ngày 18-9, HOSE đã có công văn xử phạt và đình chỉ tư cách một đại diện của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do lỗi nhập lệnh không đúng quy trình và hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

Tranh phần với nhà đầu tư

Cùng ngày, HOSE cũng có các văn bản xử phạt ba đại diện của ba công ty chứng khoán khác là Công ty Chứng khoán An Bình do lỗi nhập lệnh không đúng quy trình, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương và Công ty Chứng khoán các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bị phạt do lỗi hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

Trước đó, HOSE cũng đã có công văn cảnh cáo hàng loạt công ty chứng khoán khác như Công ty Chứng khoán Mê Kông, Thủ Đô, Thiên Việt, Sao Việt, Ngân hàng Ngoại thương, Thăng Long... Như vậy, kể từ đầu tháng 9 tới nay đã có 17 đại diện của các công ty chứng khoán bị HOSE xử phạt, trong đó có nhiều trường hợp bị đình chỉ tư cách.

Điều đáng nói là những vi phạm về quy chế giao dịch không dừng lại ở các lỗi thông thường như nhập, hủy lệnh sai... mà đã gia tăng đến mức tranh mua-bán chứng khoán với nhà đầu tư. Vào trung tuần tháng 8, HOSE đã có công văn yêu cầu hai công ty chứng khoán là Tràng An và Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam giải trình việc đã dùng tài khoản tự doanh để vừa đặt lệnh mua vừa đặt lệnh bán chứng khoán.

Riêng Công ty Chứng khoán Tràng An đã vừa mua, bán chứng chỉ quỹ PRUBF1 trong phiên giao dịch ngày 14-8. Còn Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam vừa mua, bán cổ phiếu VSH trong phiên giao dịch ngày 10-8.

Phải phạt thật nặng

Phân tích lỗi vi phạm này, chị Bích Câu - một nhà đầu tư chuyên nghiệp ở sàn chứng khoán Cao Su, cho biết việc các công ty chứng khoán dùng lệnh trực tiếp (không qua hệ thống) để tranh mua-bán chứng khoán với nhà đầu tư là không thể chấp nhận được. Ngay trong quy chế giao dịch chứng khoán của HOSE không cho phép bất kỳ một tài khoản nào trong một phiên giao dịch vừa mua vừa bán một chứng khoán. Do đó, lỗi vi phạm trên cho thấy các công ty chứng khoán trên đã vượt qua rào cản đạo đức nghề nghiệp, xa hơn là không đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh Đại học Ngân hàng TP.HCM, cho biết những vi phạm liên tiếp của các công ty chứng khoán nêu trên không chỉ làm cho thương hiệu những công ty này giảm sút mà còn ảnh hưởng xấu đến thị trường. Bởi lẽ đối với thị trường chứng khoán hiện nay, yếu tố tâm lý vẫn rất quan trọng, một khi nhà đầu tư hoang mang, không bỏ tiền ra đầu tư đồng nghĩa đồng vốn bị chôn chặt.

Ở góc độ người trong cuộc, ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam, nhận xét nếu mức độ vi phạm đã vượt xa giới hạn cho phép thì vấn đề không chỉ là vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà cần phải có hình thức xử phạt thật nặng. Anh La Thành, một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp ở sàn ACBS, cho rằng khi các công ty này vi phạm mà xử phạt bằng hình thức cảnh cáo hay phạt tiền 10 triệu đồng như hiện nay là không đủ sức răn đe. Theo anh Thành, các cơ quan quản lý chứng khoán cần chế tài những công ty chứng khoán nào vi phạm nhiều lần bằng hình thức cho “ngồi chơi xơi nước”.

Ý kiến này cũng được nhiều nhà đầu tư trên những sàn khác đồng tình khi cho rằng Luật Chứng khoán cho phép các công ty chứng khoán được kinh doanh chứng khoán bằng tài khoản tự doanh nhưng không có nghĩa công ty chứng khoán vừa tạo sân chơi vừa tranh lợi nhuận với khách hàng của mình.