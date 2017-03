Phê duyệt dự án vùng lúa xuất khẩu chất lượng cao

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt dự án xây dựng vùng lúa xuất khẩu chất lượng cao, diện tích 100.000 ha, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp thoả thuận với nông dân phương thức đầu tư bao tiêu sản phẩm giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010.

Theo đó, nông dân và doanh nghiệp sẽ ký hợp đồng theo từng vụ thu hoạch, giá mua theo thị trường do hai bên thoả thuận, cộng thêm 3%. Loại giống lúa do bên mua đưa ra, kèm theo hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho nông dân; Hợp tác xã, nông hộ được hưởng tiền vận chuyển lúa đến bến, tiền thuê bốc vác từ ghe lên kho do Công ty mua lúa chịu.

Hiện 5.000 ha lúa chất lượng cao vụ đông xuân 2008-2009 tại huyện Tân Hiệp và một phần ở huyện Giồng Riềng đã được ký kết./.