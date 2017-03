Phe vé Westlife "gặp hạn"

Đội ngũ phe vé ế hàng, dù đã dùng nhiều biện pháp mời chào khách hàng. Ảnh: Xuân Ngọc

Trong khi đội ngũ phe vé bên ngoài đứng mời chào khản cổ mà không tiêu thụ được chiếc nào thì khu vực bán vé chính thức đêm diễn Westlife trước cửa sân vận động Quốc gia trong buổi sáng 1/10 luôn đông đúc. Anh Luân, phụ trách ở đây cho biết, trong vòng 30 phút đã tiêu thụ được hơn 100 vé bao gồm tất cả các khu khán đài.

"Hôm qua, bão nên khách đến mua dè chừng. Sáng nay, trời quang, bán từ 9h30 mà đến nay chỉ còn lại một vài tập lẻ này thôi", chỉ tay vào những xấp vé được xé dang dở, anh Luân nói. Anh cung cấp thêm, quy định từ ban tổ chức là giá vé tại những điểm bán chính thức không thay đổi dù ở bất kỳ thời điểm nào.

Giằng co mãi với những người phe vé, chị Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) mới chen được vào khu vực bán chính thức của ban tổ chức để mua 4 vé khu A, loại 800.000 đồng. Chị tâm sự, kiếm vé cho gia đình sếp nên không thể mua loại rẻ. "Sếp em đọc báo biết nếu mua phải những loại có dập chữ đỏ 'Vé tặng không bán' thì là của phe vé. Em mang về, sếp lại nghĩ mình tiếc tiền nên không dám", chị Hà giãi bày.

Nhiều người bất chấp lời mời và mức giá hấp dẫn của phe vé, chọn mua ở điểm bán chính thức. Ảnh: Xuân Ngọc

Anh Nguyễn Chí Thanh, nhân viên làm việc ở sân bay Nội Bài cho hay, anh xem báo thấy trưởng ban tổ chức khẳng định sẽ bán vé đến tận 3h chiều hôm diễn nên để đến sáng nay mới sắp xếp thời gian đi mua. Anh Thanh giải thích: "Tôi cũng nghe ngóng bão, thấy sớm nay trời quang nên quyết định đi mua, nhà tổ chức còn vé thì tội gì phải mua ở ngoài".

Thêm đó, nguyên nhân quan trọng khiến đội ngũ phe vé thất thu, khác hẳn những show trước đó là do số lượng những người bán lại vé rất ít. Có nhu cầu mua vé khu B, một vị khách chấp nhận mua loại giấy mời để được hưởng giá rẻ nhưng gần chục người đứng phe vé tại đó đều nhìn nhau lắc đầu. "400.000 đồng nhé, chị vào trong mua cho, hay mua vé khu A đi, chị để rẻ cho, 600.000 đồng thôi, có 2 cái đây", một người phụ nữ đon đả mời chào. "Thế thì em vào trong mua cho xong, có 350.000 đồng", khách mua từ chối.

Ghi nhận của PV, số người đến bán lại vé rất ít, số lượng vé trong tay mỗi người phe vé cũng chỉ khoảng 2-3 chiếc. Với những tấm vé đó, họ bán rẻ hơn so với ban tổ chức 200.000 đồng một chiếc, nhưng thu mua với mức 500.000 một đôi khu A, 250.000 một đôi khu B...

Một vị khách cương quyết không mua nhưng vẫn bị đội ngũ phe vé vây quanh nài ép. Ảnh: Xuân Ngọc

Tuy nhiên, không ít người đánh giá khâu tổ chức của nhà sản xuất chưa tốt khi để khách phải giằng co với những người phe vé mới có thể mua được từ ban tổ chức. Chị Hà bức xúc nói: "Tôi đã nói không mua nhưng họ nhất định nhét vé vào tay tôi, theo cả vào khu vực của ban tổ chức rồi lôi tôi ra ngoài, từ chối thế nào cũng bị họ nài ép, rất khó chịu".

Trao đổi với PV, anh Vũ Anh Tuấn, trưởng ban tổ chức show diễn cho hay, sáng nay đã có rất nhiều người gọi điện hỏi làm cách nào để có lại vé, nuối tiếc vì đã bán đi vào ngày hôm qua. Trưởng ban tổ chức cũng khẳng định sẽ sớm có lực lượng an ninh xuống can thiệp, không để tái diễn tình trạng người mua bị giằng co bởi đội ngũ phe vé.

"Trước sự hào hứng của khán giả, chúng tôi đang nỗ lực chuẩn bị mọi thứ một cách tốt nhất, từ sân khấu đến khán đài. Thực tế, người mua đông như hiện nay và bão cũng đã tan nên ban tổ chức tin rằng tối này hàng ghế khán giả vẫn sẽ rất đông", anh Vũ Anh Tuấn chia sẻ.

Theo Xuân Ngọc (VNE)