Phiên đấu thầu 54, khối lượng bán thành công thấp

Do giá cao, trong số 21 ngân hàng đến tham dự thầu đã bỏ phiếu trong tâm trạng "nửa muốn mua, nửa không."



Kết thúc phiên, có 17 đơn vị trúng thầu nhưng chỉ mua hết 25.500 lượng, thấp nhất kể từ lần thứ 43 đến nay. Giá trúng thầu là 37,98 triệu đồng, giá cao nhất chỉ cao hơn 10.000 đồng/lượng là 37,99 triệu đồng; đơn vị mua nhiều nhất là 3.000 lượng và thấp nhất là 800 lượng.



Như vậy, sau 54 phiên đấu thầu vàng, Ngân hàng Nhà nước đã bán được 1.452.900 lượng vàng trên tổng số 1.556.000 lượng chào thầu.



Tại thị trường trong nước, giá niêm yết mua vào là 37,75 triệu đồng/lượng còn bán ra là 38,12 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với chốt phiên hôm trước ở mức giá 38,26 triệu đồng/lượng, thương hiệu này giảm từ 150.000-160.000 đồng/lượng do giá thế giới đêm qua giảm mạnh.



Đây cũng là phiên giảm đầu tiên của thương hiệu này, trước đó giá vàng SJC đã có 4 ngày tăng liên tục, với mức tăng tổng cộng hơn 350.000 đồng/lượng.



Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua/giá bán của vàng SJC lại được nới rộng, hiện ở mức 400.000 đồng/lượng (trong tuần trước mức chênh lệch này có thời điểm chỉ là 100.000 đồng/lượng).



Tuy nhiên, dù giá vàng thế giới giảm mạnh, nhưng khoảng cách giữa thế giới với giá vàng SJC trong nước vẫn chênh ở mức 3,25 triệu đồng/lượng.





Theo Thúy Hà (Vietnam+)