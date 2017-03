Phố Wall bừng sắc, S&P 500 "vọt" mức cao nhất

Chốt phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 11,60 điểm, tương đương 0,67%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục 1.733,15 điểm, vượt mức kỷ lục ghi nhận trước đó vào ngày 18/9 là 1.725,52 điểm.



Giữa phiên, có lúc chỉ số này còn đạt mức 1.733,45 điểm. Mặc dù đầu phiên, hoạt động bán tháo chốt lời sau phiên tăng gần 1,4% vào hôm trước đã đẩy các mã cổ phiếu đi xuống, song đà tăng đã nhanh chóng được lấy lại ngay khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ban hành dự luật chi tiêu ngân sách, chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài hơn 2 tuần qua của chính phủ liên bang và nâng mức trần nợ công.



Theo tuyên bố của Nhà Trắng, đây là sự kết thúc có hậu của một "vở bi kịch" suýt đẩy nước Mỹ rơi vào thảm họa vỡ nợ chưa từng có.



Trong khi đó, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Sylvia Mathews Burwell nêu rõ với việc ký ban hành dự luật mang tính quyết định trên, các cơ quan chính phủ liên bang sẽ sớm quay trở lại nhịp hoạt động bình thường.



Cũng trong phiên này, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 23,72 điểm (0,62%), lên 3.863,15 điểm.



Tuy nhiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones lại bất ngờ hạ nhẹ 2,18 điểm (0,01%), xuống 15.371,65 điểm, do kết quả báo cáo lợi nhuận quý 3/2013 đáng thất vọng của một số doanh nghiệp niêm yết.



Cùng lúc đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại biến động không đồng nhất, bất chấp "sắc xanh" tại Phố Wall, do nhiều nhà đầu tư vẫn tỏ ra nghi ngại rằng thỏa thuận vừa đạt được tại Washington chỉ là một giải pháp tạm thời và sẽ không giải quyết được các vấn đề căn bản là chi tiêu và thâm hụt ngân sách đang gây chia rẽ giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội Mỹ.



Do ngân sách cho chính phủ sẽ được cấp đến ngày 15/1/2014 và nâng trần nợ đến ngày 7/2 năm tới, các thị trường toàn cầu có thể sẽ chứng kiến một cuộc tranh cãi khác trong thời gian tới.



Kết thúc phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,07%, lên 6.576,16 điểm. Trong khi đó, tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp lại mất 0,10%, xuống 4.239,64 điểm.



Còn tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cũng giảm 0,27%, xuống 8.811,98 điểm.



Sang tới phiên giao dịch ngày 18/10 tại thị trường châu Á, các thị trường chứng khoán lại lình xình bất nhất, sau khi đồng loạt đi lên trong phiên trước.



Mở cửa phiên, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chỉ tăng nhẹ 11,26 điểm (0,08%), lên 14.597,77 điểm, sau khi đồng yên bật tăng so với đồng USD, gây bất lợi cho các nhà xuất khẩu nước này.



Hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong cũng biến động ngược chiều nhau. Khi chỉ số Shanghai Composite giảm không đáng kể 0,12 điểm (0,01%), xuống 2.188,42 điểm, thì chỉ số Hang Seng lại tăng 166,77 điểm (0,72%), lên 23.261,65 điểm.





Theo Minh Trang (TTXVN)