Phố Wall lại đi xuống do những lo ngại về Syria

Trong hầu hết cả phiên giao dịch, thị trường gần như luôn duy trì đà tăng, mặc dù khối lượng giao dịch còn khá hạn chế. Tuy nhiên, tình hình đã hoàn toàn thay đổi khi Ngoại trưởng Mỹ Kerry đặt nền tảng cho khả năng dùng biện pháp quân sự nhằm vào Chính phủ Syria liên quan đến các cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học khi nói rằng lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad có thể dính líu đến hành vi "suy đồi đạo đức" này.



Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết Chính phủ Syria "gần như chắc chắn" là thủ phạm của vụ tấn công trên, nhưng nói rằng Tổng thống Barack Obama vẫn chưa quyết định về biện pháp phản hồi.



Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 64,05 điểm, tương đương 0,43%, xuống 14.946,46 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng mất 6,72 điểm (0,4%), xuống 1.656,78 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ không đáng kể 0,22 điểm (0,01%), đóng cửa ở mức 3.657,57 điểm.



Ngoài ra, các chỉ số chứng khoán Mỹ còn chịu áp lực giảm điểm ngay khi Bộ Thương mại nước này công bố báo cáo mới nhất cho hay lượng đơn đặt hàng các loại hàng hóa lâu bền trong tháng 7/2013 đã giảm 7,3%, mạnh hơn mức giảm dự kiến là 5%. Thông tin này khiến nhiều nhà đầu tư tiếp tục phân vân liệu nền kinh tế lớn nhất thế giới có đủ mạnh để Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định rút lại chương trình mua trái phiếu hiện hành, có trị giá tới 85 tỷ USD/tháng, vào cuộc họp chính sách trong tháng Chín tới hay không.



Cùng lúc này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại biến động không đồng nhất, giữa bối cảnh thị trường đang khan hiếm các thông tin kinh tế vĩ mô mới nhằm giúp định hướng đầu tư. Thêm vào đó, chuyên gia kinh tế Mỹ Nouriel Roubini cảnh báo rằng tình hình bất ổn chính trị tại Italy, liên quan tới vụ xét xử cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi có thể dẫn tới cuộc bầu cử quốc hội sớm vào năm tới, qua đó sẽ tác động xấu tới thị trường tài chính của nước này.



Trước đó, Thủ tướng Italy Enrico Letta nhận định rằng nếu chính phủ của ông sụp đổ sẽ gây phương hại tới đà phục hồi kinh tế và tạo làn sóng giận dữ trong cử tri ở "đất nước hình chiếc ủng." Kết thúc phiên này, khi thị trường London của Anh đóng cửa nghỉ lễ thì chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,06%, xuống 4.067,13 điểm. Tuy nhiên, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 lại tăng 0,22%, lên 8.435,15 điểm.



Nối gót diễn biến lình xình tại Mỹ và châu Âu trong phiên trước, tới phiên giao dịch ngày 27/8, các thị trường chứng khoán châu Á cũng đua nhau "đỏ sàn." Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở cửa giảm 84,53 điểm (0,62%), xuống 13.551,75 điểm, do sự xuống giá của đồng USD so với đồng yên, khiến các mặt hàng xuất khẩu của nước này kém tính cạnh tranh hơn.



Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải và Hang Seng của Hong Kong lần lượt mất 0,11 điểm (0,01%) và 52,55 điểm (0,24%), xuống 2.096,36 điểm và 21.952,77 điểm, do thị trường tạm "nghỉ lấy sức" sau phiên tăng điểm trước đó.





