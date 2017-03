Phố Wall mất sạch điểm tích lũy trong năm 2012

Đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên của tháng 6, S&P 500 giảm 2,5%, mức giảm cao nhất kể từ tháng 11/2011. Chỉ số Dow Jones và Nasdaq Composite cùng mất hơn 2%. Khoảng 8,4 tỷ cổ phiếu đã được giao dịch trong phiên, cao hơn 20% so với mức trung bình năm 2012.



Tính chung cả tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 2,7%, thấp nhất năm 2012 và quét sạch số điểm tích lũy được trong 5 tháng qua. Cổ phiếu của JPMorgan Chase & Co, Bank of America, Apple, Boeing giảm hơn 2,9%. Ứng với tuần giảm tồi tệ nhất trong 6 tháng của thị trường, cổ phiếu Facebook đã mất 6,4%, chỉ còn 27,72 USD, rời xa so với mức giá chào sàn 35 USD vào ngày 18/5.



Chỉ số của cả 10 ngành công nghiệp của S&P 500 đều giảm trước kỳ nghỉ cuối tuần. Cổ phiếu năng lượng mất 4,6% khi giá dầu có tháng giảm lớn nhất trong 3 năm qua, xuống dưới 100 USD một thùng. Nhóm cổ phiếu xây dựng giảm 7,8%, mức mạnh nhất kể từ tháng 8/2011.



Cổ phiếu giảm trong bối cảnh báo cáo việc làm trong tháng 5 của Mỹ cho biết con số thất nghiệp trong tháng 5 là 8,2%. Lượng lao động mới trong khu vực phi nông nghiệp chỉ bằng 40% so với dự báo. Chỉ số sản xuất ISM giảm 1,3 điểm so với tháng 4. Sản lượng sản xuất ở châu Âu và Trung Quốc sụt giảm trong khi diễn biến cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu ngày càng tồi tệ.





Theo Quỳnh Anh (VNE/Bloomberg)