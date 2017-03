Phong tỏa tài khoản 14 người trong vụ làm giá DHT

Mục đích của việc phong tỏa này, theo Ủy ban Chứng khoán, là phục vụ công tác điều tra của cơ quan an ninh, cũng như bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư trong vụ làm giá cổ phiếu DHT. Trước đó, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Dược Viễn Đông Lê Văn Dũng về tội “thao túng giá chứng khoán”.

Ngoài Trung tâm lưu ký, Ủy ban Chứng khoán cũng yêu cầu 4 công ty chứng khoán là Sài Gòn (SSI), Sài Gòn Thương tín (SBS), Sài Gòn - Hà nội (SHS) và Bảo Việt (BVS) phong tỏa tài khoản của ông Lê Văn Dũng và 13 cá nhân khác. Ngoài ra, tài khoản của 2 doanh nghiệp có liên quan đến vụ việc này là Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Medi và Công ty Phát triển thương mại và Kỹ thuật Hoàn Thiện cũng bị phong tỏa. Ủy ban cũng yêu cầu các Sở Giao dịch giám sát việc thực hiện phong tỏa nêu trên.

Theo Nhật Minh (VNE)