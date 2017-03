Phú Yên: Chấm dứt dự án hóa dầu 11 tỷ USD

Theo một lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty SP Chemicals Ltd. nêu lý do khó khăn về tài chính nên ngưng triển khai dự án hóa dầu trên. Hiện tỉnh Phú Yên đã gửi thư đề nghị Công ty SP Chemicals Ltd. sớm đàm phán, giải quyết những phí tổn trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án.

Công ty SP Chemicals Ltd. được chấp thuận đầu tư năm 2007, theo kế hoạch sẽ đi vào hoạt động từ năm 2014.