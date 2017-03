Phú Yên: Nhiều hộ “trúng” tôm hùm giống

Suốt gần một tháng nay, tôm hùm giống tự nhiên xuất hiện nhiều ở các vùng biển Phú Yên, như Tuy An, Sông Cầu. Chỉ riêng tại huyện Tuy An, trong hơn 3 tuần vừa qua, ngư dân các xã An Chấn, An Hòa, An Hải, An Ninh Đông khai thác trên 130.000 con tôm hùm giống. Mỗi đêm, một thuyền (3-5 lao động) khai thác từ 20 - 30 con, chủ yếu là tôm hùm sao và tôm hùm xanh.

Ông Nguyễn Thái Lâm, trưởng thôn Mỹ Quang Nam (An Chấn) cho biết, có thuyền trong một đêm “trúng” đến 100 con. Với giá 30.000-50.000 đồng/con tôm hùm xanh và 180.000 - 190.000 đồng/con tôm hùm sao hiện nay, nhiều người đã thu lợi cao từ nguồn thiên nhiên quý hiếm này, nhất là khi Tết Tân Mão đang cận kề.



Theo các ngư dân, tôm hùm giống năm nay xuất hiện nhiều và sớm hơn mọi năm khoảng 1 tháng.



Theo Tr. Lê Văn (SGGPO)