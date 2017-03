Quá nhiều “uẩn khúc” trong thu mua sữa tươi

Trước tình trạng giá thu mua sữa thấp, chiều hôm qua, lãnh đạo TP.HCM đã họp với Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty Sữa Cô gái Hà Lan (Dutch Lady) với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân nhằm giải quyết khó khăn cho người nuôi bò sữa.

Hạ giá sữa, cắt giảm hỗ trợ người chăn nuôi

Ông Nguyễn Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, công bố kết quả kiểm tra về kết quả thu mua sữa của Vinamilk và Dutch Lady. Đây cũng chính là hai công ty thu mua sữa tươi của người nuôi bò.

Kết quả kiểm tra cho thấy hiện giá thu mua cao nhất của Vinamilk là 7.450 đồng/kg, trước đây là 7.900 đồng/kg. Bên cạnh đó, Vinamilk đã cắt bỏ nhiều mức hỗ trợ đối với người chăn nuôi như hỗ trợ thức ăn, trại lớn. Đối với Dutch Lady, mức giá thu mua cao nhất đạt 7.500 đồng/kg.

Ông Trung cho biết trên thực tế, rất hiếm trường hợp nông dân bán được sữa với giá cao nhất mà thường bị các công ty mua với giá thấp với lý do chất lượng sữa chưa đạt yêu cầu. Điển hình như Vinamilk từ đầu năm 2008 đã tăng cao mức trừ gấp 2-14 lần, đặc biệt là trừ chất khô từ 50 lên 700 đồng/kg.

Ông Trung cũng cho biết thêm, người dân thắc mắc cùng một quy trình chăn nuôi, cơ sở vật chất nhưng khi thu mua mỗi công ty có một giá khác nhau. Như tại xã Tân Thạnh Đông (Củ Chi), giá thu mua của Dutch Lady gần như ổn định giữa các tuần ở mức 7.500 đồng/kg, còn giá của Vinamilk biến động từ 5.600 đến 7.100 đồng/kg. Ngoài ra, nếu Vinamilk không thưởng tỷ lệ béo thì Dutch Lady thường xuyên thưởng-phạt khi chất lượng sữa tăng hay giảm. Điều này cũng tác động đến ý thức của người chăn nuôi.

Ông Nguyễn Văn Rảnh, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, bức xúc: Nói là giá thu mua sữa trên 7.000 đồng/kg nhưng hiện tại giá thực mà nông dân bán tại trạm thu mua chỉ có 5.500-5.600 đồng/kg. Điều đáng nói là theo tìm hiểu từ phía Hội Nông dân TP, hiện có một số trạm thu mua của công ty sữa không trung thực, o ép nông dân. “Có người phàn nàn nếu tự vắt, bán cho trạm thu mua của công ty chỉ được 5.500 đồng/kg nhưng bán cho người vắt sữa thuê lại có giá tới 6.000 đồng/kg. Như thế này nghĩa là sao?” - ông Rảnh thắc mắc.

Đại diện Hội Nông dân cho biết hiện nông dân chỉ bán được với giá 5.700 đồng/kg nhưng giá sữa mà các công ty bán trung bình là 18.000 đồng/kg. Vì vậy, các công ty sữa cần phải chia sẻ với nông dân và quan trọng hơn là phải minh bạch về giá thu mua.

Bà Tô Từ Nguyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, cho biết qua kiểm tra thì nông dân kêu họ phải thông qua quá nhiều khâu trung gian cùng với chính sách thưởng-phạt chưa minh bạch từ phía công ty sữa.

Giá sữa tươi giảm vì nguyên liệu thế giới giảm (?!)

Ông Vương Ngọc Long, Trưởng Ban phát triển vùng nguyên liệu của Vinamilk, không đồng tình với cách khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với lý do hiện tại ở TP.HCM, Vinamilk ký kết thu mua với hơn 2.000 ngàn hộ chăn nuôi trong khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ lấy phiếu có 50 hộ nuôi trong một tuần thì không phản ánh đúng tình hình. Ông Long cho biết thêm, theo xu hướng của thế giới là kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng sữa nên Vinamilk không khuyến khích người nuôi tăng tỷ lệ béo trong sữa. Đây cũng chính là lý do để công ty không áp dụng chính sách thưởng khuyến khích tỷ lệ béo.

Khi nghe đến đây, ông Nguyễn Trung Tín Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chất vấn: Vinamilk cho rằng số liệu mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân đưa ra chưa khách quan nhưng bản thân công ty cũng chưa dẫn chứng rõ sự thưởng-phạt. Tại sao trong thời gian gần đây người nông dân than phiền rất nhiều về giá thu mua sữa? Đây cũng là vấn đề mà công ty cần xem xét về trách nhiệm của mình đối với xã hội.

Ông Tín hỏi thêm: Nông dân kêu giá thu mua sữa thấp. Với giá thu mua như hiện nay thì liệu Vinamilk có biết nông dân lãi bao nhiêu, phía công ty lãi bao nhiêu để có hướng giải quyết cho phù hợp không?

Điều đáng ngạc nhiên là trước câu hỏi này, đại diện của Vinamilk cũng không đưa ra được câu trả lời cụ thể. Ông Vương Ngọc Long chỉ cho biết hiện tại Vinamilk chủ yếu vẫn sử dụng nguyên liệu nhập từ nước ngoài và phải bù lỗ cho sữa sử dụng nguyên liệu trong nước (?!).

Tuy vậy, bà Nguyễn Thị Như Hằng, Phó Tổng Giám đốc Vinamilk, lý giải giá thu mua sữa giảm là do hiện tại giá nguyên liệu trên thế giới đang giảm mạnh. Lý do mà Vinamilk tăng cao mức phạt là bởi thời gian gần đây công ty quan tâm hơn tới chất lượng sữa. “Xét về chất lượng, chúng tôi xếp người tiêu dùng ở vị trí số một, Vinamilk và người chăn nuôi ở vị trí số hai” - bà Hằng nói. Theo bà Hằng, do siết chặt đầu vào nên chất lượng sữa của người nuôi được cải thiện lên rất nhiều.

Được biết, trong tám tháng đầu năm 2008, chỉ riêng Vinamilk đóng tám triệu USD tiền thuế nhập khẩu nguyên liệu. Bà Hằng kiến nghị nên chăng Chính phủ trích một phần thuế mà các công ty sữa đóng để hỗ trợ người chăn nuôi.