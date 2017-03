Gần đây có quá nhiều vụ bồi thường bảo hiểm được khách hàng kêu đến Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) nhờ can thiệp. Thời gian giải quyết các vụ bồi thường bảo hiểm thường là quá chậm. Doanh nghiệp bảo hiểm là đơn vị xây dựng hồ sơ nên tất nhiên các điều khoản trong đó thường nghiêng về phía khách hàng. Do vậy, thiệt hại thường do khách hàng phải gánh là điều dễ hiểu.

Ông Trần Trọng Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, đề xuất Bộ Tài chính nên quy định quan hệ giữa doanh nghiệp bảo hiểm với khách hàng trong Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi sắp tới. Tuy nhiên, ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho rằng đây là quan hệ dân sự, nên điều chỉnh trong luật Dân sự.

